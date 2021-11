Damon Albarn contó que Gorillaz volverá a Uruguay en 2022

El músico británico Damon Albarn, líder de las bandas Blur y Gorillaz, además de responsable de una carrera solista, deslizó esta semana que en 2022 volverá a Uruguay con esa última banda (con quienes se presentó en 2017 en el Velódromo), y que tiene ganas de tocar la canción que le dedicó al Palacio Salvo, tanto en ese show como en una especie de evento sorpresa en el hotel Radisson, donde la compuso.

The tower of Montevideo, que es parte de su nuevo disco solista, The nearer the fountain, more pure the stream flows, fue compuesta por Albarn en su primera visita a la ciudad, en 2013, en su pasaje por Montevideo con Blur. Una experiencia fantasmal en el hotel, y la vista del Salvo fueron los motores para la composición, de la que dio algunos detalles en una entrevista con la radio digital estadounidense Sirius XM.

"Hay un hotel en la plaza, frente a la torre de Montevideo, el Palacio Salvo, que es un edificio fascinante, construido por un arquitecto italiano, Palanti, en la década de 1930, y se puede trazar una conexión entre su vigor y su visión de grandeza con la Italia fascista de Mussolini", contó Albarn. "Hay una relación muy rara de Sudamérica con el fascismo, especialmente en Chile, Argentina y Uruguay. Pero es muy hermoso, en un momento fue el edificio más alto de Sudamérica, tenía un cine, salones de baile, restaurantes, era muy famoso, y tenía una luz en la cúpula, algo muy futurista".

Y continuó: "En el hotel me quedé impactado y me enamoré de ese edificio, y mi primera noche ahí estaba muy incómodo, y sentí que algo me tocaba. Bajé en medio de la noche y dije 'no me puedo quedar en este cuarto' y me dijeron '"ah, conoció al fantasma'. Es algo conocido, hay varios fantasmas, el más conocido es el de un político que murió de un ataque al corazón mientras estaba en la cama con dos mujeres. Estaba muy asustado y cambié de cuarto".

Luego de contar la historia de la canción, la entrevistadora le preguntó a Albarn si le gustaría tocar la canción en Montevideo, y el músico contó que volverá a Uruguay en los próximos meses, y buscará aprovechar la oportunidad. "Voy a ir el año que viene con Gorillaz. A principios del año que viene. Pero si no puedo tocar la canción en ese contexto, quizás haga algo en el salón del hotel, en el piano, en mi día libre, o algo así".