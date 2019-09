Daniel Martínez, una recorrida por el norte y su promesa para la educación

Si hay una cualidad que no le puede faltar a un político en campaña es la memoria. En cada rincón del país, un buen candidato tiene que poder conectar rostros con nombres, nombres con historias, e historias con argumentos para conquistar las adhesiones de las miles de personas que se acercan con un beso, un abrazo o, por qué no, algún reclamo.

El frenteamplista Daniel Martínez no miente cuando dice que la memoria está de su lado, aunque a veces le juegue una mala pasada y “meta la pata”, como confesó en la fría noche del jueves en Bella Unión. “Recién metí la pata: le pregunté a un compañero por la compañera y resulta que se habían separado”, contó el candidato oficialista, para las risas de su auditorio frente al municipio de la ciudad.

Más allá de la broma de Martínez, la memoria es también un pilar fundamental de la campaña frenteamplista, y así volvió a quedar reflejado en la gira de la fórmula por el norte del país.

“Esta recorrida no es solo para pedir el voto, es para que hagamos memoria colectiva, y que a partir de esa memoria construyamos una nueva utopía”, dijo la candidata a vicepresidenta Graciela Villar.

Esa memoria colectiva incluye, según Martínez, tener presente que “el Frente Amplio vino a cambiar la historia del país” y que eso “se refleja” en calles como las de Bella Unión, una localidad que estaba en una situación “horrible” cuando la izquierda llegó al gobierno y que ahora tiene “problemas” pero también “desarrollo económico”.

Martín Tocar

“Le contaba en el ómnibus a Graciela: Yo conocí esto años atrás. Hay problemas sí, pero te aseguro que hace 14 años era horrible. Le iba diciendo ‘este comercio no estaba, este tampoco, ese tampoco’. Uno recorre y ve el desarrollo económico. Tenemos memoria de lo que era 2002, 2003, 2004”, señaló el candidato.

Dentro del saco comparativo con los gobiernos anteriores cayó el salario real de los trabajadores –“es 60% mas de lo que era en 2005”, comentó–, la pobreza –“había casi 40%, hoy es 8%”– y también la deuda: “Antes teníamos una deuda que no se podía pagar, porque no generábamos la riqueza para pagarla. Hoy el Uruguay ha aumentado su riqueza 80% y lo que incide esa deuda que tanto se preocupan y nos dicen ‘qué horrible lo que está pasando’ incide un 60% menos en la riqueza que el país genera. Por lo tanto no es tan grave”, afirmó.

Martínez, que resalta una y otra vez que “lo que importa” es el ratio entre la deuda y el tamaño de la economía.

Además de recurrir a las estadísticas, Martínez remarcó que el Frente Amplio “tuvo una forma diferente de hacer política” y también apeló en ese sentido a la memoria de sus interlocutores. “Acá durante muchos años los partidos que gobernaban hacían una política prácticamente de pan y circo, ¿verdad? Apareciendo en las campañas electorales, prometiendo el oro y el moro, y después desapareciendo para aparecer de vuelta cada cinco años”, expresó el candidato.

Futuro

Pero como no solo de pasado vive el hombre, tanto Martínez como Villar dedicaron parte de su oratoria a mirar hacia el futuro sin dejar de apoyarse en esa “memoria colectiva”.

Al referirse a educación, y a su flamante compromiso de crear 200 centros educativos en sus primeros dos años de gestión, el presidenciable frenteamplista dijo que “con la infraestructura que había en 2005 hoy habría clases de 60 alumnos”. “Hubo una inversión descomunal, pero nosotros decimos truco y retruco y nos comprometemos a que en 2022 haya 200 centros educativos”.

La promesa, que incluye “por lo menos 40 liceos y 15 centros de UTU”, toma como punto de partida los locales ya presupuestados por este gobierno que se compromete a cumplir –incluyendo las 59 que presentó la OPP este viernes– pero agrega otras instalaciones en zonas vulnerables que no estaban contempladas. Según informaron a El Observador integrantes del comando, el presupuesto –que aún se está afinando– incluirá los recursos humanos y planes de capacitación docente. Martínez acotó que a pesar de las “muchas cosas” que se han hecho, la tasa de egreso en educación media le sigue causando “dolor”. “Solo el 40% de los jóvenes que empieza educación secundaria lo termina y nos duele, nos preocupa. También es cierto que hoy hay un porcentaje mucho mayor de jóvenes que empieza el liceo”, dijo el candidato. En realidad, ese porcentaje –que surge de la Encuesta Continua de Hogares del INE y que en 2018 se ubicó en 42,7%– se refiere a la proporción de jóvenes de entre 21 a 23 años con educación media superior finalizada. Es decir, no es solo entre los que comenzaron el liceo.

La educación también había estado presente horas antes del acto central cuando, todavía sin Martínez a su lado, Graciela Villar fue recibida por un grupo de dirigentes sindicales en la sede del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar (SOCA). Durante la reunión, un integrante de Fenapes le planteó a la candidata a vice su “preocupación” por la propuesta “privatizadora” y “mercantilista” de Eduy21 y por lo que ellos entendían había sido un “apoyo” de Martínez a esa plataforma. Villar se limitó a responder que la reunión con el candidato había sido “una formalidad”, que allí señalaron “puntos de acuerdo y diferencias” y que “no pasa por la cabeza” una “reforma sin contar con los docentes”.

“Tenemos una dificultad en la enseñanza, sobre todo en la media. Tenemos que repensarla y ver cómo desarrollamos institucionalidad para mejorar. Los parámetros de Daniel con Eduy21 fue recibirlos, saber que varios de los valores que pontifican son banderas universales y que en algunas cosas podemos tener una concepción diferente, pero vamos a seguir trabajando”.

Villar también tuvo una escueta respuesta ante las críticas de un representante de la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) que recriminó la retracción del Estado en la producción de la caña de azúcar. “Lo que yo le critico al Frente Amplio es que ha empezado de a poquito a sacar el protagonismo de la gente. Hoy lo definen todo en Montevideo 5 o 6 gerentes que ni saben lo que es la caña de azúcar, estamos afuera del proyecto, y por ahí nos dejamos amilanar por las críticas de los blancos y colorados. Nos están acorralando y estamos abandonando la trinchera”, expresó.

La candidata a vice respondió que no estaba allí para “hacer discursos” sino a comprometerse a coordinar una reunión en las próximas semanas con los referentes de economía, desarrollo productivo y agro. “Piquito de oro no hay. Vamos a venir con los compañeros y la propuesta la elaboraremos colectivamente”, remarcó antes de retirarse y dejar a los sindicalistas disfrutar del fuego y el asado.