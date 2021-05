Daniel Martínez: “Yo la perillita la hubiera puesto en otro lado”

El excandidato presidencial Daniel Martínez cuestionó el manejo sanitario de la pandemia por parte del gobierno de Luis Lacalle Pou y señaló que “el punto de equilibrio que se encontró está demasiado hacia el lado de no parar la economía”.

“Creo que el manejo sanitario tiene claroscuros, pero la perillita yo la hubiera puesto en otro lado. Hubo muchas señales equívocas. Para mí le erraron en el balance entre lo económico y las señales para que la gente se sintiera apoyada y no tentada a romper las burbujas”, dijo en entrevista con El Observador.

“Lacalle Pou ha tenido un dilema, que reconozco como cierto, aunque no estoy de acuerdo en cómo lo solucionó: hasta dónde priorizar la economía y hasta dónde priorizar lo sanitario. Yo creo que no es ni 100% una cosa, ni 100% la otra. Luego de un éxito inicial –donde no estoy de acuerdo que fuera un éxito del gobierno y no de la gente, sino de ambos–, hoy es un desastre –y no estoy de acuerdo que sea ahora solo de la gente, sino buena parte responsabilidad del gobierno y después de la conducta de la gente”, afirmó.

El exintendente de Montevideo criticó además la “soberbia” con la que se ha manejado el gobierno y la “demonización” del Frente Amplio.

“Cuando estamos en más de 3.000 muertes, ojalá hubiera existido un entendimiento y haber escuchado a las partes. Creo que ahí existió soberbia. No se hacen cargo y existió soberbia en lugar de unir a los uruguayos en torno a un problema. Insisto, en un equilibrio que yo no tengo la bola de cristal para decir cuál era el ideal, pero sí creo que a la perilla le erraron. No se hacen cargo y no hubo tendencia a diálogo”, dijo Martínez.

