De Dolores a Doha: la artista que representa a Uruguay en el Mundial de Qatar

Pensó que no era real. Cuando abrió la casilla de mail y encontró una invitación para exponer en Qatar creyó que se trataba de uno de esos correos que te llenan la computadora de virus pero, por las dudas, respondió. Ahora su obra representa a Uruguay en el país anfitrión del Mundial de Fútbol.

Josefina De León es artista plástica y es una de las 10 personas que intervinieron 10 arcos de fútbol en el marco del proyecto Post of Qatar –promovido por Qatar Turismo–: dos artistas locales y un artista de cada país que ganó una Copa del Mundo.

Después de la primera reunión tuvo cuatro días para enviar una propuesta que pudiera vincular ambas naciones y a su vez mostrara su arte en un arco de fútbol de 7 metros de largo pero apenas 12 centímetros de diámetro. De León, una artista que suele pintar en grandes lienzos, se enfrentó a un desafío creativo.

Para llegar al concepto lo primero que hizo fue estudiar. Profundizó en la historia de Qatar, de los mundiales y la participación de Uruguay en los torneos internacionales. “Somos muy diferentes, pero nos une ese poder de ser naciones chiquitas que logran transformarse para expandirse al resto del mundo”, considera la artista.

Esa idea de la transformación es la que terminó impregnando la obra y esa capacidad de transformarse la representó en dos mil mariposas de acrílico pintadas a mano con los colores de las banderas de ambos países.

Gentileza Josefina De León

The Shine Of Transformation, Josefina De León

“El fútbol tiene algo hermoso, que es que no importa donde vengas, no importa tu ideología, no importa nada: te pones una camiseta y somos todo lo mismo. Esa forma de transformar el fútbol a la sociedad siempre me llamó la atención", comenta a El Observador.

Después de un ida y vuelta con la organización incluyó también símbolos y colores de la cultura del país de medio oriente: “Hace unos años descubrieron que en Qatar hay arte rupestre, por más de que sea un país súper nuevo tiene algo muy antiguo y algo muy cultural de ellos. Entonces incluí los símbolos en una de las bases del arco y en la otra los símbolos del museo moderno nacional de Qatar que es lo más nuevo que tienen en cuanto a cultura".

Siete días, dos mil mariposas y un arco de fútbol

En setiembre aterrizó en Doha sola, con una valija y una semana por delante para intervenir el arco de fútbol. “Sabía que me iba a enfrentar a un país súper diferente a lo que estoy acostumbrada. Traté de estudiar mucho y respetar mucho los protocolos de otro país. Podés estar afín o no, pero quería estar súper informada e ir en una postura desde el respeto. Y me impactó. Primero, es súper exuberante, es muy lindo, pero a la vez lo encontré súper cosmopolita con gente súper amable”, cuenta De León.

Gentileza Josefina De León

The Shine Of Transformation, Josefina De León

Liderando un equipo de tres personas de Siria, Ghana y Nigeria, la artista pintó 2000 mariposas de acrílico a mano que luego se colocaron en el travesaño alto del arco con varillas de acero formando una cortina. Los travesaños fueron pintados con los colores de la bandera de Qatar, anfitrión de la Copa del Mundo.

Los arcos fueron trasladados a un hangar en Doha donde los diez artistas trabajaron durante días. "Empezás a dimensionar lo que es el proyecto, que estás en Doha para el Mundial, el evento más importante del año, y juegan los nervios ahí, parece que no vas a llegar pero quedó pronta y fue una experiencia increíble".

De León transitó un largo proceso para poder llamarse artista. Sea por imposiciones sociales o culturales, tuvo que convencerse para entender que el arte es su medio de vida y expresión. Ahora, exponer su arte del otro lado del mundo representa para ella un mojón en su carrera: “No puedo creer. Al principio no me creía artista, por suerte que creía en mí y suerte que todo pasó que di y poder representar a mi país justo en un momento que estoy extrañando tanto".

"Es un orgullo tremendo. Todavía no lo puedo creer, me encanta y a la vez era bastante presión de poder hacerlo bien y que la gente logre entender lo conceptual, que traté de hacerlo desde un lugar súper positivo y lindo. Los mensajes que a mí siempre me gustan dar son más positivos y que espero que a la gente también le guste. Esa presión de que estás representado tu país"

Todos los arcos se encuentran exhibidos en puntos emblemáticos del país y el de Josefina De León, The Shine Of Transformation, se instaló en el centro Place Vendôme, un centro comercial en el centro de Lusail –la nueva ciudad de Qatar– hasta fines de diciembre.

Gentileza Josefina De León

The Shine Of Transformation, Josefina De León

Ser o no ser, artista

Mientras todos dormían en las tardes calurosas de Dolores, Josefina observaba las manchas de las paredes e imaginaba una pintura en lugar de rendirse a la siesta. Siempre le gustó la abstracción y las artes plásticas, pero no había talleres infantiles que lograran adaptarla al arte figurativo.

Por más de que en su familia no había artistas, sí había una pulsión creativa que la acompañó durante su crecimiento. Pero el arte no era una posibilidad como carrera, no por una imposición familiar sino por esa impresión social de que el arte es meramente un hobby. Estudió psicología antes de pasar a la carrera de Comunicación para vincularse con la fotografía y la tecnicatura en Comunicación y Producción el Moda en la Escuela Pablo Giménez para desarrollar su lado creativo. “Cuando era chica vivía pintando vivía como en ese mundillo, después lo dejé y me alejé de todo eso pero en mi etapa universitaria quise volver a tener contacto en mi lado creativo".

"¿Qué pasa si soplo la pintura?", se preguntó un día mientras tomaba un jugo de naranja con un sorbito. "Quería expresar emociones, sentimientos, esa explosión. Con el pincel no podía y empecé a soplar la pintura, ahí empecé como encontrar mi propio estilo logré poder transmitir lo que quería con la mezcla de colores formas y me llevo súper a ese momento de chica de expresarme y gozarme".

A los 26 años decidió resignar al sueldo fijo y apostar todo al arte. “Sentía que no estaba logrando ser yo en mi máxima expresión, ya me había recibido ya todo era de ahí renuncié y me empecé a dedicar 100% al arte”. Pero le costó tiempo y trabajo llamarse artista. Sentía que tenía el síndrome del impostor, esa incapacidad de asimilar los logros profesionales: "No decía 'soy artista' porque no lo había estudiado y tenemos mucho en la cabeza que para ser experto en algo lo tienes que tener que estudiar en una carrera profesional".

Empezó mostrando, y vendiendo, sus obras a través de un perfil en Instagram. “Me permitió exponer mi trabajo sin depender de una galería que a alguien le guste lo que hago. me permitió impulsar mi arte como soy yo”. Además llevaba sus obras a cada lugar al que la invitaban a exponer. Empezó mostrándolas en pequeños espacios expositivos hasta que inauguró su propio atelier y pasó a exponer en el exterior.

Expuso en Montevideo, Punta del Este y La Barra, pero también en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en Luxemburgo, en una exhibición colectiva en la Van Gogh Art Gallery de Madrid y en Carrousel du Louvre en Paris. También tuvo una exposición individual en El Tros de la Rambla en Barcelona y sus obras se exhibieron en el Agora Gallery de Nueva York.

"Cuando me contactaron tuve el zoom de la galería de Nueva York y me dijeron que les encantaba mi trabajo no lo podía creer, después me llamaron para decirme que las cuatro obras se vendieron en la exhibición y están ahora en una mansión en los Hamptons".

La experiencia internacional le permitió salir al mundo a impulsar su arte y tomó la decisión de viajar a Barcelona para profundizar en sus estudios pero espera llegar a una dinámica que le permita tener un balance entre la vida en Uruguay y en el exterior. "Conocés muchas personas divinas, te expandís al mundo pero la casa de uno el país de uno. Yo definitivamente amo mi país, me encanta estar en Uruguay".

Josefina De León habla de su arte como una parte indivisible de su existencia. Como una parte que expulsa en un lienzo para seguir respirando, como una práctica fundamental para su supervivencia. Una explosión de colores y texturas que ahora se puede ver desde el otro lado del mundo.