De "enterraban gente viva en el campo" a "agarraban gente saludable y la mataban": el cruce entre un diputado del FA y otro de Cabildo Abierto

La discusión por la modificación del proyecto de ley de internación compulsiva de personas a la intemperie volvió a despertar el cruce entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto con la dictadura y los Tupamaros en el medio y con el frentista Gustavo Olmos y el cabildante Eduardo Lust como protagonistas.

Olmos criticó que dentro de Cabildo hay personas que "agarraban gente perfectamente saludable y la mataban" y Lust respondió que el Frente tiene a personas del MLN en sus filas, que enterró "gente viva en el campo" y mató "gente inocente".

En la justificación de su voto a favor de la iniciativa, que obtuvo la media sanción de la Cámara baja con los votos de la coalición, Lust valoró que la norma aplica un "abordaje integral" como lo indican "las cátedras", en referencia a un informe presentado por la Institución de Derechos Humanos (Inddhh) contra el proyecto, presentado por la diputada Cecilia Bottino.

El informe dice que la propuesta "entra en contradicción" con el artículo 31 de la Ley N° 19.529, que sostiene que para internar a una persona con un trastorno mental contra su voluntad se necesita un "dictamen profesional" firmado por dos profesionales. Sin embargo, Lust sostuvo que la normativa a votación también necesita de este dictamen.

El diputado además recordó que ese organismo, al que calificó como "inconstitucional", dijo que los legisladores que votaran a favor de la LUC "atentaban contra la democracia", y pidió que se retractara al respecto.

"Estoy seguro que el Frente Amplio hizo lo posible, hasta lo imposible, hasta creó el Ministerio. Es más, por mucho que nosotros hagamos va a seguir habiendo gente en situación de calle", lamentó el diputado.

Camilo dos Santos

Eduardo Lust, diputado de Cabildo Abierto

Luego fue el turno de Gustavo Olmos, quien dijo que "el Frente Amplio sacó a un millón de personas de la pobreza", a "la gente de la calle", y "eliminó la indigencia", y dijo que en este gobierno aumentó la pobreza, la gente en situación de calle y la indigencia. Y luego dijo que: "Es inadmisible que esto nos lo diga un diputado de un partido que tiene entre sus dirigentes a más de cuatro que no solo agarraban gente en situación de calle y dejaban que se murieran, agarraban gente perfectamente saludable y la mataban".

"Que yo sepa el Frente Amplio tiene en sus filas gente que viene del Partido Comunista, que es la organización política más criminal del Siglo XX", respondió Lust, quien también se refirió al MPP y al MLN, que "nació como una organización guerrillera", lo que despertó críticas de la bancada frenteamplista.

"Como les dijo el Che Guevara ‘en Uruguay no hay lugar para una guerrilla rural’. Se ve que no lo escucharon, más que para hacer tatuceras y enterrar gente viva en el campo. Asaltar bancos, poner bombas, hacer atentados, matar gente inocente. Que yo sepa eso hizo el MLN derrotado por la democracia", dijo el cabildante.

"Le voy a pedir que me nombre a los dirigente de CA que paraban a la gente para asesinar porque ya mismo de acá me voy a hablar con ellos. Que me de nombre y apellido: ¿Quiénes son los dirigente de CA que detenían gente y la asesinaban?", preguntó además Lust.

Olmos le respondió con un audio filtrado del mismo Lust en enero de 2022, publicado por Búsqueda, en el que sostuvo que "la mitad de Cabildo Abierto fueron torturadores". El diputado dijo que no se arrepiente de lo que mencionó en ese audio, y que se justifica por "el interlocutor que tenía" en la charla privada de la que surgió el audio.