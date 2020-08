De Gilda a Tarantino, siete series y películas para ver en casa este fin de semana

La más reciente ganadora del premio Oscar a Mejor película logró lo que parecía imposible: que una película producida fuera de Hollywood, sin estrellas conocidas y hablada en coreano se impusiera a sus competidoras. Y lo logró gracias a una historia repleta de giros y vueltas de tuerca, que además de las sorpresas está apoyada en una historia sobre dos familias que refleja las desigualdades y los problemas de la sociedad capitalista actual. Una familia al borde de la pobreza engaña a una familia millonaria, metiendo de a uno a sus integrantes a trabajar como su personal de servicio. Pero la estafa se empieza a complicar, y empiezan a aparecer otros elementos que llevan todo hacia la tragedia y el desastre. Una mezcla única de comedia, drama, suspenso, sátira y thriller, que al margen de de los premios, hay que ver. Está disponible en Netflix desde el 1º de setiembre.

Parásitos

Había una vez… en Hollywood

Quentin Tarantino es una rareza en el cine actual. Es uno de los contados directores que con solo su nombre logra atraer al público a las salas, y que convierte cada una de sus nuevas películas en eventos. Y además en este caso, delante de cámara está bien acompañado, con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell y otro puñado de estrellas en esta recreación de Hollywood en 1969. Por un lado sigue las desventuras de Rick Dalton (DiCaprio), un actor de televisión venido a menos que no logró dar el salto definitivo al cine y ve como su momento de gloria queda cada vez más lejos, aunque al menos tiene a su lado a su doble de riesgo y amigo Cliff Booth (Pitt), y por otro lado, la presencia de la siniestra familia Manson, los responsables del asesinato de la actriz Sharon Tate (Robbie), y otras cinco personas. Tanto Manson como los integrantes de su secta se van cruzando con los personajes de esta historia, aunque lejos están de ser el eje del relato, que está puesto en la nostalgia por el Hollywood de aquellos tiempos, la magia y el encanto del cine, y en el relato de un veterano derrotado que se encuentra con un último tiro para apuntarle a la fama. Está disponible en HBO Go y en las plataformas de streaming de los servicios de cable locales para quienes tengan contratado el pack HBO.

Devs

Lily y Sergei son una pareja que comparte lugar de trabajo. Ambos son empleados de Amaya, una empresa tecnológica de Sillicon Valley, en la que Sergei acaba de conseguir un nuevo puesto: ha sido transferido al misterioso proyecto Devs, al mando del mismísmo jefe de la empresa, Forest. Pero en su primer día de trabajo Sergei desaparece, y Lily comienza a investigar su muerte, que oculta más de lo que se ve a primera vista. Así, se irá metiendo en una conspiración cada vez más compleja, en la que la tecnología juega un rol clave, y en la que se cruzan espionaje, misterio y hasta algunas cuestiones filosóficas y existenciales que pueden cambiar para siempre a la humanidad. Está disponible en la app de Fox y en las plataformas de streaming de los servicios de cable locales para quienes tengan contratado el pack Fox.

Pienso en el final

Charlie Kaufman es un director y guionista particular, autor de películas tan surreales como fantásticas. Una lista que incluye, entre otras, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, El ladrón de orquídeas y ¿Quieres ser John Malkovich? Esta es su tercera película como director, luego de Synecdoche, New York y el filme animado Anomalisa. Es una historia de terror cuya protagonista es una joven que viaja junto a su novio a conocer a sus padres. Una tormenta de nieve la dejará atrapada en la granja de sus flamantes suegros, y las cosas comenzarán a tomar un giro sobrenatural que la hará poner en duda lo que conoce sobre su novio, su familia, y la realidad misma. Con un elenco mínimo y una ambientación opresiva, está basada en una novela del autor canadiense Iain Reid. Estará disponible en Netflix desde el 4 de setiembre.

Bad day for the cut

Dentro del género no-oficial pero bien legitimado de “me mataste a mi hijo/esposa/madre/hermano/perro, ahora te voy a matar a vos” hay un montón de buenas películas. Por los cines, en los últimos años, ha pasado por ejemplo una franquicia que cada vez se puso mejor, que no es otra que la de John Wick. Y en la plataforma de Netflix, aunque escondida y sin hacer demasiado ruido, existe otra exponente más: Bad day for the cut, una pequeña película norirlandesa con actores totalmente desconocidos que se estrenó en 2017 y que está allí, entre los tanques y lejos de alcanzar el puesto uno entre lo más visto, pero que a fuerza de su potente historia debería ganarse la visualización de todos los que disfrutan de estos relatos. Fiel a la premisa de este tipo de películas, esta creación de Chris Baugh se adentra en la historia de Donal, un granjero que vive a las afueras de Belfast con su madre, Florence. El hombre dedica su vida a arreglar motores, dar de comer a las gallinas y velar por su progenitora, hasta que un día un par de matones entran a su casa y asesinan a la mujer. A partir de allí lo que sigue es una violenta cacería que incluye torturas con planchas y ollas hirviendo, trata de blancas, escopetas recortadas y bastantes litros de sangre derramada. Esta historia de venganza está disponible en Netflix.

I may destroy you

A partir de este domingo estarán disponibles todos los capítulos –son 12– de I may destroy you, la creación de la británica Michaela Coel que ya se apunta como una de las mejores producciones del año. La serie sigue los pasos de Arabella, una mujer que luego de una noche de desenfreno en Londres descubre que fue violada. Y si bien el puntapié inicial de I may destroy you parece apuntar hacia la búsqueda de ese atacante anónimo, la serie toma pronto carriles impensados y se convierte en un ensayo imprescindible sobre el consentimiento, las relaciones de pareja, el universo queer, la cultura de la cancelación y condena inmediata, el abuso y varios temas urgentes. Cruda, frenética y visualmente audaz, es uno de los platos fuertes de la televisión del 2020. Disponible en HBO GO y en plataformas de los servicios de cable locales para quienes tengan contratado el pack HBO.

Gilda, no me arrepiento de este amor

Veinte años después de la muerte de la cantante tropical argentina en un accidente de tránsito en el que además murieron su madre, su hija y tres de los integrantes de su banda, se estrenó esta película biográfica en la que el rol protagónico recae en los hombros de una de las fanáticas más célebres de la artista: Natalia Oreiro. La vida no solo se enfoca en la carrera de la cantante, sino también en los detalles más personales de su vida, y el camino de una maestra jardinera que un buen día decide alterar su vida cotidiana de clase media y meterse en el mundo de la música. Centrada por un lado en su infancia y adolescencia, y por otro en su etapa profesional, con el foco puesto en la superación de adversidades y de aquellos que intentaron aprovecharse de ella, la película navega las aguas habituales del género de la biopic musical, y con una serie de números musicales en los que Oreiro versionó a la artista. La actriz además intentó meterse lo más posible en la vida de su ídola, utilizando vestuario que perteneció a la cantante e investigó a la figura a través de charlas con su familia y amistades. Está disponible en Amazon Prime Video.