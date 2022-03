De “rey de la democracia” al exilio: el camino del rey Juan Carlos de España

Personaje clave de la España del siglo XX, el rey emérito Juan Carlos I gozó durante décadas de una gran popularidad al guiar al país a la democracia y frenar un golpe de Estado, hasta que los escándalos lo obligaron al exilio.

Esta semana, sin embargo, la fiscalía española anunció que archivaba las investigaciones que había abierto por sospechas sobre el origen opaco de su fortuna, lo que podría permitir su regreso de Abu Dabi, donde reside desde agosto de 2020. Cercado por las investigaciones, el monarca abandonó el país para tratar de salvar la monarquía, encarnada en su hijo Felipe VI y en cuyo favor había abdicado en 2014 tras 38 años de reinado.

La polémica sobre sus finanzas estalló al conocerse que en 2008 recibió de Arabia Saudita 100 millones de dólares, depositados en una cuenta secreta en Suiza. A esto se añadieron nuevas informaciones sobre supuestas estructuras en paraísos fiscales para evadir impuestos, y el presunto uso de tarjetas vinculadas a cuentas bancarias de terceros.Ahora, sin embargo, la fiscalía ha considerado que esos fondos procedentes de Arabia Saudí responderían a un “regalo” y aludió a razones como la prescripción de delitos o su inviolabilidad mientras fue jefe del Estado para archivar todas las investigaciones.

Años turbulentos

Pero los problemas de quien fuera un rey de gran popularidad durante décadas llevaban tiempo agolpándose. Empezaron con la investigación por corrupción contra su yerno Iñaki Urdangarin, luego encarcelado, y su hija menor la infanta Cristina, imputada en 2014 y finalmente declarada inocente.

El monarca apareció especialmente desgastado en los últimos compases de su reinado. Más cansado aún que aquel 18 de abril de 2012, cuando había dejado estupefacto al país al pronunciar ante las cámaras de televisión: “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”. Unos días antes había estallado la polémica por una cacería de elefantes en

Botsuana, de donde tuvo que ser repatriado con una fractura de cadera, cuando estaba acompañado por su entonces amante, la alemana Corinna Larsen, a la que el rey emérito le transfirió millones de euros como regalo, según revelaciones de la prensa.

Otra aparición televisiva 31 años atrás se había convertido en la cúspide de su reinado: el 23 de febrero de 1981, el joven monarca, en uniforme militar, ordenó a los oficiales sublevados que ocupaban el Congreso que volvieran a sus cuarteles, convirtiéndose en salvador de la joven democracia española.

Embajador de lujo

El accidente de Botsuana supuso un antes y un después para Juan Carlos, coronado con 37 años el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador Francisco Franco, y que acompañó a España en su modernización.

El prestigio internacional del que gozó no resistió los embates de la crisis económica que, a partir de 2008, frenó súbitamente la prosperidad del país y provocó la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones. Con la reputación dañada, Juan Carlos cedió la corona a su hijo Felipe VI en 2014, y en 2019 se retiró de la vida pública.

Designado como sucesor de Franco en 1969 y coronado en 1975, se deshizo rápidamente de la pesada herencia franquista y emprendió el rumbo de la transición democrática. Su intervención del 23 de febrero de 1981 contra el intento de golpe de Estado rubricó su papel como motor de la transición.

Juan Carlos se casó en 1962 en Atenas con la princesa Sofía, hija mayor del rey Pablo I de Grecia. Del matrimonio nacieron la infanta Elena en 1963, Cristina en 1965 y Felipe, su sucesor, en 1968.

Fuente: AFP