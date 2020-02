De un pueblo de Durazno al Palacio Legislativo: la historia de la diseñadora de 26 años que vestirá a Argimón

Cada vez que puede, María Agustina Dupouy se va para Villa del Carmen, un pueblo que tiene poco más de 2.700 habitantes y que está a una hora de la ciudad de Durazno. En esa localidad del centro del país está su familia, la vida que dejó atrás cuando se vino a estudiar a la capital y también la sensación de estar en casa. Y este verano, como todos los anteriores y como cada uno de los paréntesis que el año le abre, la historia se tendría que haber repetido. Pero no pasó.

Un obstáculo –mejor dicho: una oportunidad– la retuvo en Montevideo entre bocetos y telas, entre reuniones y alfileres. Y María Agustina, en las últimas semanas, solo pudo pensar en esa situación y en el 1° de marzo, el día de la asunción presidencial. ¿Por qué? Porque ese será el momento en que la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, con un vestido salido de su cabeza y sus trazos, asuma las funciones que hasta ahora ninguna otra mujer ha asumido por fuera del interinato. Sí: Dupouy, que tiene 26 años y que hasta ahora no había tenido más oportunidad profesional que la de hacer un par de vestidos de fiesta, fue la seleccionada por Argimón para vestirla este domingo.

La conexión entre Dupoy y la próxima vicepresidenta del Uruguay viene de familia. Su abuela, modista –de hecho sus dos abuelas lo eran–, había hecho algún que otro diseño y trabajo para ella; una de sus tías, en tanto, había trabajado como su secretaria.

María Agustina Dupouy

María Agustina Dupouy, la diseñadora elegida

“Mi tía volvió a trabajar con ella como secretaria hace un tiempo y le comentó que yo había hecho diseño. No sé cómo surgió bien el tema después, pero creo que fue la propia Beatriz a la que se le ocurrió que estaría bueno que la nieta de quien había sido su modista le hiciera el vestido para un momento tan importante”, recuerda Dupouy.

“En el momento en que me lo dijo me entró la duda, porque era algo grande y no sabía si estaba a la altura. Era una responsabilidad muy grande. Lo pensé bastante, pero me di cuenta de que era una oportunidad que no se iba a repetir y ahora estoy muy emocionada. Tenía que intentarlo; es lo que quiero, y si no iba a tener que esperar quién sabe cuánto para poder trabajar de esto que es lo que me gusta”, agrega.

Las dudas de la chica tienen sustento en su historia con el diseño textil. Cuando llegó a Montevideo, hizo dos años de la licenciatura en la Facultad de Arquitectura y Diseño, pero pronto se dio cuenta de que no era el mejor camino. “No estaba segura de si era lo que realmente me gustaba. No sentía que fuera mi lugar. Así que me fui a la UTU e hice un curso básico pero bastante completo de diseño durante un año. Al siguiente año seguí allí e hice lencería durante medio año y vestidos de fiesta y ocasión durante la otra mitad”, dice.

Pero en el momento en que debió lanzarse al mundo profesional, se detuvo. La perspectiva de fallar la amedrentó, y decidió ir hacia tierras más seguras. Así empezó a estudiar magisterio. También hizo un año de diseño gráfico para tener una base de cómo comunicar con las imágenes en un eventual emprendimiento de moda.

“Magisterio me gusta, porque me gustan mucho los niños y además saber que uno puede ayudarlos me mueve bastante. Pero lo que me encanta es esto, el diseño. Y cuando llegó el llamado de Beatriz había hecho algunos trabajos, como vestidos de quince y de fiesta, e hice también el vestido de civil para una muchacha, pero más allá de eso no mucho más”, señala.

Diego Battiste

El vestido del domingo

Los contactos comenzaron incluso antes del balotage de noviembre. En diciembre, sin embargo, ambas mujeres se sentaron a conversar cuáles podían ser las opciones para la vestimenta del traspaso de mando. “Nos reunimos a hablar, para conocernos mejor y ver por qué camino podíamos ir. En enero le llevé los bocetos y en febrero comencé a hacer el vestido. Fuimos las dos a elegir la tela, y la primera prueba la hicimos hace unas dos o tres semanas”, cuenta la diseñadora.

Según Dupouy, Argimón tendrá un vestido sin mangas y hasta la rodilla de un color que buscó ser Classic Blue (azul clásico), el color del año según Pantone. Tendrá también una chaqueta larga que estará cerrada en el pecho por un botón. “Es un diseño sencillo y, a la vez, elegante. Cuando lo diseñé pensaba en colores más claros, pero luego lo hablamos con Beatriz y quisimos darle un color más fuerte, porque queríamos que se viera reflejado que es una mujer que viene con fuerza. También que fuera una falda y no otra cosa, para mostrar la feminidad, ya que va a ser la primera vicepresidenta del país”, detalla.

Camilo dos Santos

La elección de Dupouy para el trabajo va en consonancia con el resto de las elecciones que ha hecho Argimón en cuanto a su vestimenta, dado que suele inclinarse por propuestas y diseñadores locales. El día en que la fórmula que integró junto al presidente electo Luis Lacalle Pou resultó ganadora, la nueva vicepresidenta se presentó con un vestido de la marca uruguaya Savia.

Este es el primer y más importante trabajo de Dupouy, y el domingo estará en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo para ver el momento en vivo, dado que fue invitada a la ceremonia por su clienta más reciente. Y aunque todavía debe ponerlo en marcha, la chica ya abrió un Instagram para mostrar sus diseños y comenzar un camino más profesional en un rubro que, ahora sí, le abrió las puertas. Pero eso será después del 1° de marzo. Antes su primer gran diseño será fotografiado, mencionado y evaluado. Cuando los flashes empiecen a estallar, su vestido –y su voz nerviosa evidencia que lo sabe– pasará a la historia.