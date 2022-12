De US$ 80 mil a US$ 250 mil: los autos eléctricos de alta gama que se consiguen en Uruguay

"La venta de autos eléctricos se duplica año tras año en Uruguay”, dijo el gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, en diálogo con Café & Negocios. En 2019 se vendieron 166 unidades, en 2020 se colocaron 300, para 2021 esta cifra trepó a 600 y este año “el número va a andar cerca a los 1.200” autos eléctricos vendidos, se explayó Paz.

Desde la gremial empresarial esperan que la tendencia continúe a este ritmo también para 2023. Paz atribuyó este comportamiento del mercado automotriz, en buena medida, a los beneficios ofrecidos por el gobierno para los compradores —como la exoneración del Imesi (impuesto específico interno) o la tasa arancelaria.

En este contexto, los autos eléctricos de alta gama lentamente comienzan a interesar a los uruguayos. Según un reciente reporte elaborado por Mercado Libre, “la oferta de vehículos eléctricos en el mercado uruguayo es cada vez más amplia y con opciones en todos los segmentos; en ese sentido, los autos de lujo no son una excepción”.

Cada vez hay más marcas que traen modelos 100% eléctricos valuados por encima de los US$ 80.000, aseguraron a Café & Negocios desde la plataforma de ecommerce.

Audi, Mercedes Benz, BMW, Tesla y Porsche son las marcas tradicionales con modelos eléctricos valuados por encima de ese monto, pero también la marca BYD tiene un modelo de lujo.

Según datos de ACAU, la marca china, a su vez, lidera el mercado con más del 60%, aunque no en la sección de autos de lujo.

"La mayor traba para el mercado de autos eléctricos en el país es su costo inicial”, aseguró Paz.

Modelos y costos

La plataforma Mercado Libre ofrece en su menú de ofertas un total de seis modelos de autos eléctricos de lujo diferentes.

El más costoso es el modelo Taycan GTS de Porsche, cuyo valor asciende a US$ 249.000. Este no solo es el más costoso entre los eléctricos, sino que está entre los más caros publicados en la plataforma, explicaron. Se pueden encontrar publicados, además, dos vehículos de este modelo usados, con menos de 20 mil kilómetros. Este auto es modelo 2022 y tiene una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora (km/h) en 3,7 segundos.

Gentileza Mercado Libre

Taycan GTS de Porsche

El segundo auto eléctrico más caro pertenece a la marca del magnate Elon Musk, Tesla. Se trata de la líne Model X Plaid, que tiene un valor de US$ 247.500. Este modelo tiene una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Gentileza Mercado Libre

Tesla Model X Plaid

En la lista que posiciona a los autos eléctricos de lujo más costosos también se encuentra BMW. La marca alemana posee en este segmento los modelos IX e I4, ambos con un valor en el entorno de los US$ 120.000. “En el caso del IX, es la primera SUV 100% eléctrica de la marca, con una estimación de autonomía de hasta 425 km. En tanto, el modelo I4 ofrece hasta 590 km de autonomía”, detallaron desde el sitio de ecommerce.

Gentileza Autoblog Uruguay

BMW IX

Por otra parte, Mercedes-Benz también se hace presente en este ranking, aunque con una unidad usada, que asciende a US$ 97.900. Se trata de la línea Clase GLC. Esta unidad “es de lo más accesible del segmento”, puntualizaron desde Mercado Libre.

Gentileza Autoblog Uruguay

Mercedes-Benz Clase GLC

Audi también figura con su modelo E-tron, en tres versiones: Sportback S Line Plus 55 (US$ 125.400), Advance Plus 55 (US$ 116.400), Sportback Advance Plus 50 (US$ 99.400).

“La movilidad 100% eléctrica gana cada vez más segmentos del mercado, y la presencia de estos modelos en las concesionarias del país es una muestra más de ello. Hace tiempo que la movilidad eléctrica dejó de ser una elección de nicho, para pasar a ser una opción más en todos los segmentos de vehículos”, dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Mercado Libre Vehículos para Chile y Uruguay.

El consumo que al gobierno le interesa potenciar

Los autos eléctricos son notoriamente más costosos que los tradicionales, lo que configura la “mayor traba para la incorporación efectiva al mercado”, agregó Paz. Al mismo tiempo, el líder de la gremial aseguró que los incentivos otorgados por el Estado y la diferencia en el costo de consumo hacen atractiva la venta de estos vehículos. Sobre el segundo punto, Paz explicó que, en general, “cada $10 que se gastan en combustibles, se gasta $1 en electricidad”.

"La movilidad 100% eléctrica gana cada vez más segmentos del mercado uruguayo”, dijo Szwarcman.

“Uruguay ha asumido compromisos internacionales para contrastar el cambio climático, lo que obliga a dar pasos hacia ese sentido; el transporte y el uso intensivo, sobre todo, de los vehículos genera gran parte de las emisiones de gases”, agregó Paz. “Una buena forma de ir hacia esa dirección es ir introduciendo vehículos eléctricos”, apuntó.

Los autos eléctricos “llegaron para quedarse; y eso ya es un hecho”, remató Paz.