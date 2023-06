Del "muchacho que bebe" a la vez que apareció en una película: los momentos más recordados de la carrera de Jorge da Silveira

Con una carrera de seis décadas a cuestas, y toda una vida bajo el ojo público por su trabajo en radio, prensa y televisión, es hasta lógico que la trayectoria de Jorge "Toto" da Silveira tenga una serie de momentos recordados y que han pasado al libro de grandes anécdotas de los medios uruguayos.

Da Silveira anunció este miércoles el final de su ciclo radial A Fondo (Carve deportiva), poniéndole así una pausa a una carrera que lleva ya 62 años, durante la que fue una de las voces más influyentes del periodismo deportivo local. Tanto por sus muletillas (el clásico "eh"), sus frases célebres ("la cabecita"), y hasta por las publicidades que hacía al aire —la bebida Sirte sabor toronja, los portones automáticos PPA o la clínica de cirugía ocular de su amigo, el doctor Cessio, que lo atendió fantástico—, el "Toto" se ganó un lugar en la memoria futbolera local.

Esa larga carrera también le valió distintos reconocimientos, como el que le otorgó la FIFA en el mundial de Qatar 2022 por ser una de las personas con más coberturas en Copas mundiales realizadas, y dejó también algunos momentos recordados, por lo simpático o por lo polémico.

El gol que le gritó a Solé

Da Silveira dio sus primeros pasos profesionales como comentarista del mítico Carlos Solé, el relator más influyente de la radio uruguaya. Durante toda su vida, el "Toto" recordó la importancia que tuvo el relator en su trayectoria, y también atesoró algunos de los eventos en los que trabajaron juntos, como el mundial de Inglaterra 1966, el primero de los 15 que le tocó comentar.

Uno de los momentos más recordados de ese torneo ocurrió en la final, en la que se enfrentaron el local y Alemania Federal. Con el partido 2 a 2 y ya en tiempo suplementario, el jugador inglés Geoff Hurst pateó al arco. La pelota pegó en el travesaño y picó en la línea del arco, dejando la duda de si había entrado o no. Finalmente el gol fue convalidado, y con otro gol de Hurst, Inglaterra ganó su primer y único mundial por un marcador de 4-2.

Solé, sin embargo, se negaba a usar lentes, por lo que confió en Da Silveira para dar como válido el gol de Hurst. “Vi 120 veces la jugada y cada vez la veo más afuera", dijo años después el periodista. Pero en aquel momento gritó el tanto, y Solé también. Por suerte para él, el línea del partido también vio lo mismo.

Un accidente que le cambió la vida

En 1987, el programa Estadio Uno, del que Da Silveira era integrante en ese momento, realizó una transmisión histórica. Fue la primera vez que un canal montevideano cubría y emitía un partido de fútbol del interior, la final de la copa de OFI entre Tacuarembó y San José. A la vuelta del evento, el auto en el que viajaba el equipo de Estadio Uno pinchó, lo que generó que el conductor Julio Sánchez Padilla perdiera el control del coche y chocara contra un mojón de la ruta.

Da Silveira sufrió graves heridas que lo dejaron al borde de la muerte, mientras que su colega Rodolfo "Chiche" Larrea murió en el choque. "Me mintieron durante dos días, me dijeron que Rodolfo estaba bien, nadie se animaba a decirme que había fallecido, porque yo estaba muy delicado y tenían miedo que la noticia me generara alguna consecuencia fatal. Fue una angustia tremenda", recordó en una entrevista en el programa Tirando Paredes con motivo de la salida de su libro de memorias.

Toto de película

Considerada como "la peor película uruguaya de la historia", Acto de violencia en una joven periodista es una obra de culto gracias a internet. Este filme dirigido por el peculiar Manuel Lamas sigue a Blanca, la periodista del título, mientras realiza un informe sobre la violencia en la sociedad uruguaya, al tiempo que sufre los ataques de un asesino que busca venganza tras haber sido abandonado por su madre a instancias de la periodista.

La ficción está intercalada con algunas de las entrevistas que Blanca realiza a distintas personalidades para hablar sobre la violencia. Y ahí está Da Silveira, que da su visión sobre lo que sucede en el mundo del fútbol.

"Llora también el doctor"

En 1997, Peñarol iba rumbo al segundo quinquenio de su historia, y parte de la banda sonora de la hinchada carbonera en ese campeonato era el cántico que empezaba "Llora Carlitos Muñoz, llora también el doctor", en referencia a Da Silveira. Es que había una molestia entre el equipo mirasol y estos dos periodistas, que estuvo detrás del origen del programa partidario Peñarol verdad, que conducía el presidente aurinegro, José Pedro Damiani.

"Va primero Andrés"

Da Silveira fue uno de los comentaristas de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en los que dejó una perlita antológica. Durante una competencia de atletismo en la que participaba el corredor uruguayo Andrés Silva, el periodista se confundió con otro atleta y afirmó emocionado "viene muy bien Andrés, primero Andrés".

Enseguida llegó el aviso para corregir el relato, y el "va último, Andrés. No, no, no, me confundí".

Muchacho que bebe

En enero de 2015, el doctor Da Silveira ocupó titulares gracias a un comentario referido al delantero Jonathan Rodríguez, que acababa de ser vendido por Peñarol. En una entrevista con El Observador TV, el periodista empezó a enumerar una lista de jugadores que Uruguay había "perdido" por "la cabecita".

"Peñarol tenía que vender sí o sí a Rodríguez. Hoy son cuatro millones, mañana capaz que no era nada, y seguía acá", comentó. "El problema es su entorno, sus costumbres. Es un muchacho que bebe", disparó. "A él lo separan del plantel por los controles positivos", agregó.

El comentario le valió protagonizar una larga polémica y hasta que se le hiciera difícil que distintos jugadores le concedieran notas en sus programas. De hecho, la Mutual de jugadores profesionales lo declaró persona no grata, y durante un año no hablaron con él.

Un clásico de ficción

El partido entre Nacional y Peñarol que se iba a jugar en noviembre de 2016 no se disputó por los incidentes entre los hinchas aurinegros y la policía, que le dejaron el mote de "el clásico de la garrafa", debido al objeto que fue arrojado desde la tribuna Ámsterdam a las fuerzas del orden.

El clásico no se jugó, pero eso no impidió que la noche del domingo, los integrantes del histórico La hora de los deportes se plantearan que habría pasado si el partido se hubiera disputado, y dedicaron horas a imaginar y comentar un partido ficticio, en uno de los eventos más surrealistas de la televisión local.

"Nos hemos emputecido completamente"

Durante el Mundial de Rusia 2018 se hizo viral un video de Da Silveira en aquel país, que levantó polvareda por el lenguaje utilizado por el periodista.

"Estamos en Nizhny, nos hemos emputecido completamente. A mí me decían de venir a Rusia y yo decía 'que voy a ir a ese país de mierda'. Me hacía la idea que los rusos eran Stalin, la KGB y la concha de la lora, y resulta que es flor de país", decía en el video.

La llamada de la mutualista

En junio de 2020, Da Silveira hablaba con el arquero uruguayo Sebastián Sosa en su programa A fondo, cuando una llamada de su mutualista le interrumpió la entrevista.

"¿Se cortó?", preguntó Sosa después de un momento de silencio. De fondo se escuchó un murmullo y luego la aclaración de Da Silveira, que sin dejar de hablar por teléfono, le explicó la situación a su entrevistado.

"No no, un segundito porque justamente me están llamando de los servicios médicos por unos análisis que me tengo que hacer el día de mañana, Sebita. (De nuevo a la mutualista) Disculpemé, justo estoy en un programa de radio, pero con mucho gusto espero los análisis mañana, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias", contestó al aire Da Silveira.