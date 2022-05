Del terreno abandonado por décadas a edificios de ocho pisos: el proyecto de Ott para Ciudad de la Costa

Pasaron casi 20 años desde que la crisis de 2002 y una serie de litigios judiciales dejaran un cementerio de esqueletos de hormigón a la intemperie del inmenso terreno despoblado en Médanos de Solymar.

El paisaje de muros inconclusos a la vera de la avenida Giannattasio se apresta ahora a dejar paso a un megaproyecto del estudio del arquitecto Carlos Ott que pasará por el directorio de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), según detallaron El Observador fuentes al tanto de la operativa.

El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, había declarado días atrás al portal Metropolitano que existe una propuesta a estudio para erigir unas 1.100 viviendas. "La administración está haciendo los análisis correspondientes de los proyectos y en el directorio de la ANV esperamos que en el correr del mes de junio podamos adoptar resolución", señaló a El Observador el vicepresidente del organismo, Gustavo Borsari.

La ANV había lanzado un llamado a inversores en mayo del año pasado para recuperar la zona. El proyecto en cuestión se trata de la única propuesta formal en carpeta de la agencia. En ese predio de 76 mil metros cuadrados sobre el kilómetro 28 de Médanos estuvo prevista en algún momento la construcción de 298 viviendas, 22 locales comerciales, 298 cocheras y cuatro salones de usos múltiples, aunque todas acabaron por venirse a pique.

Hasta donde pudo saber El Observador –en tanto el expediente es confidencial– la actual iniciativa a estudio supone una "inversión millonaria" a cargo de un consorcio de empresas. El diseño, mientras tanto, corresponde al estudio del prestigioso arquitecto Ott. El detalle del proyecto está ahora en la órbita de un comité técnico que discutirá distintos aspectos con los desarrollistas, previo a remitirlo definitivamente al directorio.

Camilo dos Santos

El barrio de esqueletos quedó a medio construir en la crisis del 2002

La normativa departamental admite para esa zona de la Ciudad de la Costa una altura de 8,50 metros, equivalente a estructuras de hasta unos tres pisos. No obstante, la Intendencia de Canelones abrió la cancha a autorizar de forma excepcional una mayor altura, según explicó a El Observador el coordinador del Gabinete Territorial de la Intendencia, Sergio Ashfield.

Con esa posibilidad sobre la mesa, el proyecto presentado contempla bloques del entorno de unos ocho pisos de altura, aunque no va a tener los mismos niveles en todos los sectores del amplio terreno. El vicepresidente Borsari se limitó a decir al respecto que la iniciativa maneja "varios tipos de altura". "Una vez que se culmine la etapa del llamado, eso se termina ajustando cuando se vienen a gestionar los permisos en la intendencia", sostuvo por su parte Sergio Ashfield.

El jerarca de la comuna apuntó que la iniciativa en el extenso predio –que se asemeja al tamaño de unas cinco manzanas– deberá contemplar espacios públicos y "conexiones" entre las calles. Según supo El Observador, una parte del proyecto incorpora servicios esenciales como el de comercios de abastecimiento dentro del entorno.

Las autoridades manejan que una fracción de la propuesta se ejecutará a través del Entre Todos, el recién lanzado plan del gobierno nacional para construir unas 4.500 viviendas en todo el país. El mecanismo consiste en una coinversión entre el ministerio y el privado para atender a una "franja del medio" que en la cartera entienden que está "desatendida". Otra parte, en cambio, iría a través de la vivienda promovida.

Los actuales esqueletos enclavados en el predio tienen su origen en el año 2001, cuando el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) firmó un contrato de arrendamiento con la constructora Fernando Barboni SA, representada por Fernando Barboni en calidad de administrador. El frustrado proyecto –conocido en los papeles como el Complejo Habitacional CHA 106– es lindero de un complejo de viviendas en Pinasol al norte de Giannattasio, uno y otro separados por un extenso muro.

Camilo dos Santos

Terreno abandonado en Médanos de Solymar, propiedad de la Agencia Nacional de Vivienda

En esa fecha Barboni cerró contratos por otras seis construcciones. Los problemas comenzaron luego de un adelanto realizado por el BHU con el fin de acopiar materiales para la construcción de los complejos.

A fines de 2003, la institución constató la ausencia de materiales —una pericia posterior del contador Júpiter Pérez halló que se hicieron adelantos por U$S 3 millones para las distintas obras de Barboni, de los cuales U$S 2 millones no se sabe donde fueron—. Con la falta de respuesta de parte de la empresa, comenzó un largo tire y afloje, desde la suspensión de obras resuelta por el BHU hasta la recisión definitiva de los contratos en abril de 2005.

Tras 12 años de juicio, la jueza Marta Gómez Haedo amparó en junio de 2017 al BHU, y consideró que el grupo económico de Fernando Barboni incumplió el régimen de acopio de materiales y el cronograma de obras, según consta en el expediente disponible online. En junio de 2020 la Suprema Corte de Justicia ratificó el fallo.