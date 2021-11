Delgado sobre vacunas: "Pfizer siempre nos va a dar la más moderna y eficaz"

Álvaro Delgado habló sobre el acuerdo con Pfizer para suministrar la versión más "moderna y eficaz" de la vacuna durante todo el 2022 y los "laboratorios presumen" que sus vacunas son efectivas contra la variante sudafricana.

En rueda de prensa, el secretario de Presidencia destacó que se acordó con Pfizer que "durante todo el año que viene el suministro de las 3.700.000 vacunas siempre se dará la última versión, la más moderna y eficaz"

En relación a la variante sudafricana del virus, Ómicron, explicó que "se está estudiando por parte de los laboratorios que producen vacunas anticovid si esta variante está cubierta por las vacunas que se usan en el mundo, todos los laboratorios están en ese proceso y ya dijeron que en los próximos días van a hacer anuncios públicos al respecto, la mayoría presume que sí".

"Uruguay está usando las plataformas que más amplio espectro tiene para todas las variantes y además tenemos un nivel de inmunidad donde cerca del 93% de la población mayor de 12 años está inmunizada, que nos da una espalda más importante para cualquier tipo de variantes posibles", agregó Delgado.

En relación a los bloqueos de vuelos sudafricanos en otros países, Delgado dijo que Uruguay por el momento no se suspenderá vuelos "porque no tiene conectividad con esa parte del mundo, por lo menos no directa". Agregó que "esto es un monitoreo permanente" y que la "OMS la evalúa como preocupante, en la misma categoría que la Delta, así que veremos".