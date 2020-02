Delgado y Manini Ríos rechazaron declaraciones de Rivera Elgue sobre desaparecidos

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, rechazaron las declaraciones que hizo el próximo subsecretario de Defensa y dirigente cabildante, Rivera Elgue, respecto al accionar del Ejército Nacional durante la dictadura uruguaya (1973-1985).

Elgue aseguró en una entrevista con La Diaria que no creía que el Ejército Nacional como institución tuviera que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, ya que consideró que "hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal", pero no así el conjunto de la fuerza.

"Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal", dijo el número dos del ministerio que liderará el nacionalista Javier García. De esta manera, agregó que, de lo contrario, "no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay", una cifra que sólo refiere a los detenidos desaparecidos en Uruguay y no a las víctimas del Plan Cóndor.

"Si la institución hubiese actuado mal, tendría que haber muchos más desaparecidos. Muchos estuvieron presos, pero hoy están vivos y están en libertad, y fueron reparados. Pero no hay miles de desaparecidos en Uruguay", agregó el dirigente de Cabildo Abierto en la entrevista con La Diaria.

Según la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en total son 196 los desaparecidos.

Delgado afirmó este lunes en conferencia de prensa que "obviamente" no compartía las declaraciones de Elgue. "Me consta que el presidente tampoco las comparte. Me consta que el propio Manini tampoco, a tal punto que ya hizo declaraciones en el sentido contrario", aseguró.

Delgado se refirió a las declaraciones del líder de Cabildo Abierto, quien dijo en diálogo con radio Monte Carlo que "no se puede decir que las cosas no se hicieron mal porque no hubo 30, 3 o 300 (desaparecidos)". Manini también reafirmó que "el número no es lo principal", así como que "acá nunca debieron haber habido desaparecidos".

"Jamás pusimos (en Cabildo Abierto) un número para decir lo que estaba mal o bien. Pero, en cuanto a las declaraciones de Elgue, creo que no hay que sacarlas de contexto, él estaba hablando en el marco de una pregunta sobre si debían o no las Fuerzas Armadas pedir perdón", señaló.

Frente Amplio reclama que no asuma

La senadora Carolina Cosse y el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, también rechazaron las declaraciones de Elgue.

Cosse, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por el Frente Amplio (FA), afirmó que las declaraciones de Elgue no ameritan un llamado a sala "sino directamente su destitución".

La fuerza de los hechos los hace reconocer que hay compatriotas desaparecidos por el accionar de aquellas FFAA en dictadura. Justificar esos crímenes aduciendo que se deben al “actuar bien” de las Fuerzas Armadas no amerita un llamado a sala sino directamente su destitución. https://t.co/g8pF1aPqQF — Carolina Cosse (@CosseCarolina) February 16, 2020

Ferreri calificó como "aberrante" el hecho de que Elgue haya calificado "el accionar de las Fuerzas Armadas en función de la cantidad de desaparecidos".

"La primera división es entre demócratas y quiénes no lo son. El presidente electo no debe nombrarlo subsecretario de Defensa", aseguró, en línea con las declaraciones de Cosse.