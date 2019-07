Demoras en emergencias: registrarán tiempo de espera de pacientes en historia clínica

Las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y la Cámara de Emergencias acordaron incluir a partir de los próximos días el tiempo de espera de las ambulancias en la historia clínica electrónica de los pacientes, según informaron a El Observador participantes del encuentro que tuvo lugar este miércoles.

El encuentro se dio días después de que El País informara que las demoras en las puertas de las emergencias de mutualistas y hospitales públicos llegaron a alcanzar las 22 horas debido a la saturación de los centros.

El gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, explicó a El Observador que la reunión fue "muy productiva" y permitió acordar el nuevo protocolo de puerta de emergencia, al tiempo que la administración revisará cuestiones más estructurales del funcionamiento de los hospitales, teniendo como espejo el Pereira Rossell, que pese a atender a una población diferente maneja los mejores tiempos dentro del sector público.

Guillermo Vázquez, presidente de la Cámara de Emergencias, señaló a El Observador que, a partir de ahora, cuando el paciente llegue a la puerta de la emergencia personal médico o de enfermería tomará nota de la hora en la que llega la ambulancia para incluirlo en la historia clínica. Hasta el momento, el paciente recién entraba en contacto con el personal del hospital una vez que era bajado de la ambulancia y era ubicado en alguna cama del centro.

"Estamos todos de acuerdo en que no es razonable que las personas esperen tanto tiempo", sostuvo Vázquez, quien detalló que en el mutualismo las esperas están en un promedio de 48 minutos, mientras que en hospitales de ASSE el promedio es de dos horas y veinte minutos. Sin embargo, en el sector público hay picos de entre seis y ocho horas. El presidente de la cámara también comentó que el hospital Pereira Rossell es uno de los pocos en los que la espera no suele ser mayor a 20 minutos.

Para Vázquez, han sido "excepcionales" los casos en los que la persona corría riesgo de vida y debió afrontar una espera de varias horas. "Eso generalmente no pasa. Los que esperan más son aquellos que no tienen riesgo de vida inminente", dijo, aunque aclaró que de cualquier forma precisan asistencia y no es admisible que esperen varias horas para recibirla.

El presidente de la cámara se refirió a "problemas estructurales" de los hospitales que influyen en que las demoras sean de varias horas y agregó que esta situación se agrava en los períodos en los que aumenta la demanda.

Que quede el registro en la historia clínica del paciente y a la mano de las instituciones de salud genera "una responsabilidad" para los centros, que con los datos podrán tomar medidas para mejorar la atención, argumentó Vázquez.

La Cámara de Emergencias había tomado la medida de enviar a un escribano a tomar nota sobre las esperas para "deslindar responsabilidades médico legales", según afirmó el SMU en un comunicado divulgado el domingo 28 de julio. La asociación manifestó en el escrito su malestar con esta medida y rechazó "cualquier tipo de presión al cuerpo médico". De esta manera, recordó al personal que no está obligado a firmar "ningún acta".

"Los trabajadores médicos no somos responsables, sino parte de las víctimas de esta situación. Las responsabilidades por la gestión de las camas hospitalaria, públicas y/o privada, corresponden a autoridades sanitarias, direcciones técnicas, y jefaturas de departamento. Jamás a lo médicos de guardia", agregó el documento del SMU.