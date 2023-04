Denuncia de Romina Celeste y segunda víctima contra Penadés son "casos similares" y "responden al mismo patrón"

La segunda víctima que denunció al senador nacionalista Gustavo Penadés de abuso sexual responde al "mismo patrón" que la denuncia realizada por la militante blanca Romina Celeste Papasso, informó el abogado Juan Raúl Williman, integrante del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar) que defiende a ambas denunciantes.

"Se trata de casos similares, responden el mismo patrón", dijo el letrado en entrevista con el programa Desayunos Informales de Canal 12.

La segunda denunciante declaró contra Penadés ante la fiscal Alicia Ghione el pasado miércoles, tras presentar su caso ante el Consultorio.

Su declaración llegó un día después de la de Romina Celeste, la mujer trans que denunció públicamente a finales de marzo haber sido abusada por Penadés cuando aún se identificaba como hombre y tenía 13 años.

Williman indicó que el grupo de abogados de la Udelar no regula las "salidas" de Celeste en los medios de comunicación o través de las redes sociales. "No le decimos cómo tiene que seguir su vida adelante, podemos aconsejarle", relató, y explicó que el Consultorio "no está acostumbrado a una víctima de tan alta exposición".

En el caso de la segunda víctima, esta pidió "la mayor de las reservas", algo que el abogado entiende es lo normal en este tipo de casos. Ese fue el mismo pedido que le realizaron las víctimas de la Operación Océano que representaron, así como la víctima de una violación grupal en el barrio Cordón, que "lo último que quería era ser identificada", aunque finalmente se reveló su identidad.

El abogado afirmó que al Consultorio de la Udelar "formalmente todavía no" llegó una tercera denuncia contra Penadés, aunque recordó que "hay gente que se comunica" con Romina Celeste que le indica que también son víctimas del senador blanco. Sin embargo "una cosa es contarlo, otra es presentarse eventualmente a Fiscalía", aclaró Williman.