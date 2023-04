Nueva denuncia contra Penadés: la víctima declaró el miércoles en fiscalía

Otra persona denunció a Gustavo Penadés por abusos sexuales, informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes de fiscalía. La denunciante víctima ya declaró en fiscalía.

Es la segunda denuncia contra el senador nacionalista, luego de la realizada por la militante nacionalista Romina Celeste Papasso.

La víctima fue asistida por el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), que también asesora a la militante del Partido Nacional.

El Observador había informado este miércoles que otra denunciante se acercó a la defensa de Romina Celeste y llevarían su caso a fiscalía.

Romina Celeste, que declaró el martes, dijo que fue abusada sexualmente por el senador blanco cuando era menor de edad. "Esto no es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme", expresó.

La abogada de Romina Celeste, Soledad Suárez, dijo a El Observador: "En general, cuando uno va a fiscalía aporta toda la información que tiene para el legajo. Entre ello, su declaración". "Ghione está trabajando diligentemente. Se actuó con perspectiva de género, se trató de minimizar la revictimización. Estuvo a disposición la Unidad de Víctimas. Actuaron acorde a derecho", acotó.