Caso Penadés: otro denunciante se acercó a la defensa de Romina Celeste y también llevarán su caso a fiscalía

Romina Celeste Papasso llegó pasadas las 14:30 y salió pocos minutos antes de las 18 horas. Al principio esperó mientras su abogada, Soledad Suárez, del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, se reunió con la fiscal del caso, Alicia Ghione. Luego, en primera persona, contó su historia. Después de la declaración, Suárez confirmó a El Observador que el Consultorio Jurídico representará a otra persona que se acercó al consultorio para denunciar una situación similar. "Yo tengo que ir (a la Fiscalía) a presentar la designación", indicó, aunque prefirió no detallar si presentará un escrito en formato denuncia o qué estrategia procesal utilizará.

Al salir de la declaración, la militante nacionalista insistió en que fue abusada sexualmente por el senador Gustavo Penadés cuando era menor de edad. "Esto no es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme", expresó.

En esa oportunidad, Suárez, instó a otras posibles víctimas a realizar la denuncia y destacó el trabajo de la fiscal del caso, Alicia Ghione.

Respecto a su comparecencia, la abogada dijo a El Observador que "en general, cuando uno va a fiscalía aporta toda la información que tiene para el legajo. Entre ello, su declaración". "Ghione está trabajando diligentemente. Se actuó con perspectiva de género, se trató de minimizar la revictimización. Estuvo a disposición la Unidad de Víctimas. Actuaron acorde a derecho", acotó.

Según supo El Observador en base a fuentes al tanto de la causa, en la declaración, Papasso dio detalles más duros sobre la situación vivida de los que dio a nivel de prensa y del impacto emocional que generó en su vida.

Estaba previsto que antes de Romina Celeste declarara un testigo de la causa, pero finalmente eso no ocurrió por decisión del propio testigo.

Cuando en rueda de prensa le consultaron a ella si tenía miedo, expresó: "¿Miedo? No existe esa palabra en mí". A su vez, indicó que hay muchas más víctimas. "Hay mucho más de lo que creen. Hay mucho más que no lo quieren decir", resumió.

Foto: Leonardo Carreño.

Soledad Suárez, abogada del consultorio jurídico, y la militante Romina Celeste

El relato de Romina y la respuesta de Penadés

Papasso declaró públicamente el pasado 28 de marzo que cuando era menor de edad –y todavía no había iniciado la transición de género– fue abusada sexualmente por el senador herrerista. Según relató en el programa televisivo Hacemos lo que podemos, estaba caminando por el Parque Batlle cuando un auto gris se paró a su lado y el conductor la invitó a subir.

Según lo que narró la militante trans, quien manejaba ese vehículo era Penadés, quien la llevó a un hotel de alta rotatividad para mantener relaciones sexuales. Papasso aseguró que tras ese episodio, el senador la dejó en el Parque Batlle y le pidió su celular, por donde la contactó luego para mantener un nuevo encuentro.

Una vez que se conoció la acusación de Papasso, el fiscal de Corte Juan Gómez dispuso el inicio de una investigación de oficio, que finalmente quedó en manos de Ghione.

Penadés, por su parte, negó públicamente haber mantenido relaciones con Papasso y aseguró: "Niego rotundamente las conductas delictivas de las que se me acusa". "Tengo mi orientación sexual y no reniego de ella. Lo que no admito es que por tener esa orientación sexual se me pueda acusar de pedófilo", agregó el 29 de marzo.

Este lunes en la reunión de bancada que es habitual entre los senadores blancos, Penadés pidió a sus compañeros del Senado que no le expresaran "apoyos explícitos", según manifestó en rueda de prensa tras la reunión la senadora y coordinadora de la bancada, Graciela Bianchi.

"Si el senador Penadés sigue en funciones es porque sabe que no le hace daño al Partido Nacional ni al Senado de la República", aseguró la legisladora.