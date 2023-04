La fiscal del caso Penadés-Romina Celeste, durísima contra Heber: “Algunos ministros no saben cómo funciona la Fiscalía”

La fiscal de delitos sexuales Alicia Ghione, que investiga la denuncia de Romina Celeste Papasso contra Gustavo Penadés, criticó al minsitro del Interior Luios Alberto Heber por expresar públicamente que no había nuevas denuncias contra el senador blanco.

“Algunos ministros no saben cómo funciona la Fiscalía, porque creen que solo se puede denunciar a través de la Policía y porque creen también que la Policía sabe lo que estamos investigando los fiscales, pero no es así”, dijo en declaraciones a Montevideo Portal.

Heber había destacado la semana pasada que, pese al ruido mediático que generó el caso, la Justicia no contaba con nuevas denuncias “Anuncio de denuncia sí, pero denuncias no. Las situaciones mediáticas se resuelven de otra manera; acá había que ir a la Justicia y el senador va a la Justicia”, dijo Heber, titular de la banca que ocupa Penadés.

"La Policía no sabe qué investiga la Fiscalía, porque en esta etapa de la investigación todo es reservado”, respondió sobre eso Ghione, aclarando que las denuncias pueden llegar a fiscalía por varias vías.

La abogada de Papasso, Soledad Suárez, confirmó a El Observador que el Consultorio Jurídico de la Udelar representará a otra persona que se acercó al consultorio para denunciar una situación similar.

El miércoles, al salir de la declaración ante Fiscalía, la militante nacionalista insistió en que fue abusada sexualmente por el senador Gustavo Penadés cuando era menor de edad. "Esto no es algo político, es algo que me pasó a mí cuando tenía 13 años y no podía defenderme", expresó.

En esa oportunidad, Suárez, instó a otras posibles víctimas a realizar la denuncia y destacó el trabajo de la fiscal del caso, Alicia Ghione.