Denuncian que Robert Silva cometió un delito electoral

La polémica en torno a la designación de Robert Silva como compañero de fórmula de Ernesto Talvi en el Partido Colorado continúa. El diputado del Frente Amplio Alfredo Asti dijo que el consejero de la ANEP cometió un delito electoral al asistir a una reunión privada en la que le ofrecieron ser candidato a vicepresidente, algo que estaba impedido porque aún no había renunciado a su cargo.

A través de su cuenta de Twitter, Asti señaló que el numeral 4 del artículo 77 de la Constitución le prohibía autorizar al uso de su nombre mientras estaba en el cargo. "Deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto", señala el texto.

Consultado por El Observador, el legislador oficialista dijo que la Corte Electoral es muy "amplia" respecto a lo que "no se puede hacer" y que en las próximas horas analizará junto con su fuerza política si realiza la denuncia. "Estoy dispuesto a denunciar la situación para cuidar la Constitución, aunque considero que debería ser el Frente Amplio quien lo haga", dijo.

La norma especifica que no se considerará incluida en estas prohibiciones la concurrencia de los directores "a los organismos de los partidos que tengan como cometido específico el estudio de problemas de gobierno, legislación y administración" y que el organismo competente para "conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales" es la Corte Electoral. "La denuncia deberá ser formulada ante esta por cualquiera de las Cámaras, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los Partidos. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en todos los casos se pasarán los antecedentes a la Justicia Ordinaria a los demás efectos a que hubiere lugar", agrega.

El constitucionalista Ruben Correa Freitas, que integra el Partido Colorado, dijo a El Observador que a priori no cree que Silva haya cometido este delito y que será la Corte Electoral quien resuelva si alguien hace una denuncia.

El abogado también dijo que Silva está habilitado para ser candidato a la vicepresidencia porque el artículo 201 de la Constitución habla de "legisladores con mayúscula" y a su entender el vicepresidente no lo es. "Ejerce como legislador, realiza funciones como tal, pero no es legislador con mayúscula", dijo. El catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Montevideo, Eduardo Esteva, entiende algo similar.

La carta magna indica en el artículo 150 que el vicepresidente también es el presidente de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General. Con esta distinción, según Esteva, "queda claro que no está al mismo nivel que un senador o un representante", por más que tenga voz y voto sobre las decisiones que los legisladores tomen. El constitucionalista además señaló que el vicepresidente no tiene fueros, como sí tienen los legisladores, por lo que entiende que no pueden ser considerados por igual. Por otra parte, Esteva manifestó que la medida contemplada por el artículo 201 fue incluida en la Constitución para evitar que los directores de entes o servicios descentralizados hicieran proselitismo mientras ocupaban el cargo. Este no es el caso de los vicepresidentes, que son designados de manera directa por los candidatos, según el experto.

Otros constitucionalistas como Martín Risso o José Korzeniak consideran que el vicepresidente sí es un legislador. En 2017 durante la discusión en el Parlamento acerca de si otorgarle un subsidio al exvicepresidente Raúl Sendic, el Frente Amplio entendió que Sendic no era un legislador y por eso aprobó la compensación económica. El abogado constitucionalista Martín Risso escribió entonces una carta en la que explicó por qué, a su juicio, el vicepresidente sí lo era. Consultado por El Observador sobre la posición en que se encuentra Silva, Risso ratificó su postura y refirió a la misiva, que fue publicada en Búsqueda. En el texto señaló que la Constitución indica que el vicepresidente "integra la Cámara de Senadores con voz y voto y participa en el proceso de aprobación de las leyes". Además "coordina el trabajo parlamentario, lo conduce, dirige las sesiones y comunica a la otra Cámara o al Ejecutivo la aprobación de un proyecto", recordó Risso.

Korzeniak, en tanto, dijo al programa Poder Ciudadano de Azul FM que es "clarísimo" que es un legislador. "Puede votar y debatir en el Senado (...) No hay dos bibliotecas en este caso (...), por lo que no puede ser candidato", sostuvo.