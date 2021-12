Depósitos en dólares de Uruguay rumbo a duplicar los de Argentina

La economía Argentina es cerca de 12 veces más grande que la de Uruguay. Sin embargo, de este lado del Río de la Plata el sistema financiero tiene depósitos en dólares por casi US$ 10.000 millones más que el del vecino país.

Según el dato más reciente del Banco Central del Uruguay (BCU), hacia fines de octubre, Uruguay contaba con algo más de US$ 28.600 millones depositados en sus bancos, cuando en Argentina fueron US$ 15.363 millones al cierre de noviembre. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que, mientras en Uruguay el monto de depósitos en dólares aumentó todos los meses del año, en Argentina cayó en US$ 758 millones el pasado mes, informó El Cronista. Esto debido al nerviosismo de los ahorristas frente a la situación económica y a la posibilidad de que el gobierno de Alberto Fernández tome más medidas restrictivas que dificulten el retiro de los dólares del sistema financiero. En Argentina, el dólar tiene un papel protagónico como activo de refugio frente a la inflación, que erosiona el poder de compra del peso argentino.

Argentina, con una larga tradición de inflación, desconfianza hacia la moneda nacional y complicaciones financieras, tiene la exorbitante cifra de US$ 130.000 millones por fuera del sistema bancario, convirtiéndolo en el segundo país del mundo en atesoramiento de dólares per cápita junto a Rusia y sólo detrás de EEUU.

El Observador y El Cronista - RIPE