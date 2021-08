Desde diciembre habrá una “plaza de sandías” en la UAM

Productores de sandía y autoridades de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM) se reunieron en Tranqueras, Rivera –área clave de la producción de esa fruta en el país– en la previa de la instalación de la denominada “plaza de sandías”, el espacio que tendrán para comercializar en su primera zafra en el nuevo mercado.

Los sandieros hicieron varias solicitudes, entre ellas que se bajara el precio del alquiler en el local y que se les permitiera vender, además de sandías, zapallo Kabutiá o melón, para que los pequeños productores pudieran ir a la UAM desde tan lejos y les fuera rentable. Algunas solicitudes se aceptaron, pero otras no.

Walter Rodríguez, uno de los productores que asistió a la reunión, comentó a El Observador que el encuentro “fue muy importante”, porque se generó un espacio de diálogo con las autoridades.

“Mostramos las inquietudes que tenemos y pedimos mejoras. Lo importante es que vinieron, pusieron la cara como decimos nosotros, y algo se consiguió, no todo, del uno al 10 se consiguió un siete, pero se consiguió”, sostuvo.

Un viejo anhelo

Vender sandías y zapallos es un viejo anhelo de los productores, algo que habían solicitado en el antiguo Mercado Modelo. “Nunca nos dejaron, intentamos ahora y no tuvimos suerte. Queríamos que nos dieran una chance más, para que un productor que planta poco, una parte en sandía y una parte en zapallo, pudiera defenderse mejor en la UAM; un productor chico, de pocos kilos, no puede ir solo con sandías. Hablamos para que sea rentable ir, si un productor no tiene 500.000 kilos no le es rentable ir”, detalló.

El próximo verano cerca de 10 productores de sandía operarán en la UAM y todos tienen sus cultivos en la zona de Tranqueras. Si bien la sandía se cultiva en diferentes zonas de Rivera, en esa localidad se concentra la mayor parte de la producción, informó.

Bajar la cuota

Además de una mejora en el espacio donde venderán, en el que se instalará un alero para producir sombra –eso sí lo consiguieron–, los productores solicitaron una rebaja en el precio del alquiler, que según indicó Rodríguez es de $ 58.000 por productor, por mes. Si abonan por adelantado eso “mejora”, explicó, ya que no se paga “la Sisa” que es el tributo que se cobra para permitir el uso de un local para descarga, y tienen un estacionamiento libre para un vehículo. Pero la rebaja tampoco se aceptó.

Este fue el segundo encuentro que los productores mantuvieron con las autoridades del nuevo mercado. El primero había sido semanas atrás en la UAM y en esa oportunidad los sandieros pudieron conocer el espacio donde trabajarán y escuchar una propuesta sobre las condiciones de concesión del espacio a la que le plantearon ciertos reclamos.

Adriana Zumarán explicó a El Observador que esos reclamos iban en línea con que existen diferentes escalas de productores, por lo que no todos podrían pagar un arrendamiento por la zafra entera. Desde la UAM se amplió la propuesta de concesión, indicó, y se propuso un arrendamiento con base en 90 días de zafra, una opción de pago mensual y una de pago semanal.

“Con la ampliación de propuestas que llevamos ellos quedaron satisfechos y nosotros también”, destacó la representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en el directorio de la UAM.

La plaza de sandías se instalará al suroeste del centro mayorista, junto a la nave de frutas y hortalizas. Zumarán detalló que en el antiguo Mercado Modelo la sandía se vendía en zonas aledañas y que en la UAM se construyó un “tinglado” que no está dentro de la nave de frutas y hortalizas porque la sandía “es una oferta muy zafral”, por lo que se previó una instalación aparte, a la que en el resto del año –fuera de la zafra– se le puede dar otros usos, indicó.

Este tinglado ya estaba construido y se le están haciendo ajustes para su mejor utilización, comentó. El lugar tiene espacio para 18 operadores.

En aquella oportunidad los productores se reunieron con el presidente de la UAM, Daniel Garín, con Zumarán y con los integrantes de la Junta de Gerentes del Centro Mayorista.

El gerente de Proyectos y Obras de la UAM, Martín Ferreira, les presentó los detalles de las obras de acondicionamiento para, por ejemplo, mejorar el acceso de camiones de gran porte.

La zafra 2021/22 será la primera en la que los productores operarán íntegramente en la UAM, dado que a comienzos de este año la mayor parte de la cosecha se comercializó en el Mercado Modelo, antes de la mudanza, el 22 de febrero.

Preocupa el contrabando

“Para lo que estábamos mejoramos bastante, todavía no estamos totalmente conformes. Tenemos un mercado nuevo y tendríamos que aprovecharlo más y tratar de que nos de más oportunidades. No se pudo conseguir que nos cobraran un poco menos, vamos a ver si logramos que no entre mercadería de contrabando, vamos a luchar a ver si podemos salir adelante”, resaltó Rodríguez.

Según expresó, el contrabando de sandías desde Brasil es algo que tiene preocupados a los productores locales, que en los veranos ven en mercados, sobre todo de Maldonado, mercadería que compite con la suya pero que ingresa al país de modo ilegal, por Rivera, Chuy o Melo, expresó.

En pos de controlar esa competencia desleal, los sandieros comenzarán a trabajar para comunicarse con autoridades del gobierno para que se incrementen los controles en las rutas y los pasos de frontera.