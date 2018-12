Después de cuatro días el dólar subió sin ayuda del BCU

El dólar mayorista cerró este jueves en $ 32,252 con un aumento promedio de 0,14%. De esa manera completó su cuarta jornada consecutiva operando al alza.

Esta vez, no precisó de la intervención del Banco Central (BCU) en el mercado cambiario para apreciarse. La operativa total fue por US$ 22,5 millones y la autoridad monetaria no efectuó compras en el mercado spot.

En lo que va del mes, el BCU realizó cuatro operaciones para apuntalar al dólar. En total destinó US$ 64,6 millones de sus reservar para mantenerlo en el umbral de los $ 32. En lo que va del año, la moneda estadounidense logró una apreciación de 12%.

Por su parte, en la pizarra del Banco República (BROU) el dólar cotizó a $ 31,56 para la compra y a $ 32,96 para la venta, prácticamente sin cambios respecto a la jornada anterior. En algunos cambios de la capital llegó a cotizar a $ 33,50 en su valor de venta.

Argentina

En la vecina orilla el dólar se encaminó al alza desde el comienzo de la rueda. En el mercado mayorista abrió en torno a los 37,80 pesos y ya sobre el final quedó en 38,83 pesos, 24 centavos arriba del cierre de un día atrás.

El precio promedio del billete, en tanto, terminó en 38,80 pesos argentinos, 18 centavos más caro que este miércoles.

En cuanto a la oferta en el Banco Nación, el dólar se vendió a 38,70 pesos. A contramano de lo que sucedió en ruedas anteriores, la suba fue acompañada por un volumen de negocios más importante.

La media de jornadas pasada fue de US$ 600 millones y este jueves se operaron US$ 736 millones.

"La divisa norteamericana abandonó la tendencia débil exhibida ayer y se recuperó de esa baja en una rueda con mayor volumen de operaciones. Los precios evolucionaron en forma ascendente durante todo el desarrollo de la jornada", describió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

Con información de El Cronista