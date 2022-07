Diego Scotti y la violencia en Villa Española: "El tema de fondo son los derechos de televisión"

El presidente de la Mutual de futbolistas, Diego Scotti, dijo que la escala de violencia que se está registrando en el fútbol uruguayo se debe a una lucha por los derechos de televisión. Este jueves, tras un comunicado del club Villa Española denunciando amenazas de muertes recibidas por los dirigentes y jugadores, la Mutual resolvió detener la actividad.

Luego de aclarar que la decisión de la Mutual no está relacionada con la decisión del Ministerio de Educación y Cultura, de intervenir a Villa Español, agregó: "Esto pasa por amenazas de muerte, una situación compleja que no dan tranquilidad para desarrollar la actividad. Se cruzó una línea que no se puede permitir, desde nuestro lugar les trasladamos el tema a las autoridades. Todos sabemos lo que hay de fondo" expresó Scotti en el programa 100% Deporte de Sport 890.

L. Carreño

Jugadores de Villa Española

Luego señaló que el tema de fondo son los derechos de televisión del fútbol de la AUF que pertenecen a Tenfield hasta diciembre 2025, pero que están en proceso de renovación. "No son hechos aislados los que está sucediendo, se repite la presencia de actores en distintos lugares, no hay que desconocer la situación de nuestras elecciones en la que acudimos a seguridad privada y contratamos un servicio 222, el pedido de los futbolistas para que las urnas sean llevadas a los planteles, la denuncia de clubes de OFI, la compra de votos, la situación de Villa Española, la Liga profesional, las elecciones en AUF, la renovación del contrato en cualquier momento; está claro que el fondo es ese", indicó.

Según Scotti, "viene sucediendo una escala de hechos de violencia que nos preocupa. Habíamos hablado con el plantel de Villa Española luego del domingo por lo que pasó durante y luego del partido que también fue una situación complicada. Íbamos a charlar hoy viernes pero nos llamaron ayer (jueves) y fuimos a charlar con ellos. Estábamos claro que había que ponerle un freno", dijo.

El gremio de futbolistas decidió detener la actividad futbolística prevista para este fin de semana y el presidente de la AUF Ignacio Alonso respaldó la decisión: "Tiene una lógica gremial muy sólida", dijo a TV Ciudad.