Dinara afirma que mancha en Maldonado no es marea roja; alimentos están permitidos

La ingesta de alimentos provenientes del mar están permitidos hasta tanto la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) no encuentre presencia de toxicidad en las algas que aparecieron en las costas de Maldonado y Rocha, en menor medida. “Hoy en día no hay motivos para prohibir la ingesta”, dijo a El Observador el director de la Dinara, Jaime Coronel.

La floración que se encontró es la denominada Alexandrium affine, asociada a aguas cálidas. Según los técnicos, ingresó a Uruguay este domingo por las aguas de Rocha por el estuario hasta la bahía de Maldonado, donde se mantiene hasta este momento con un color marrón terracota. Su permanencia dependerá de las temperaturas y de las corrientes marítimas.

“Se puede ver coloración de color rojizo que podría llegar a interpretarse, pero no es marea roja. El término marea roja se utiliza por la afloración que sí se dio en la costa pero esta es una especie no toxica y por lo tanto, no dará toxicidad en los moluscos. Tiene un tiñe pero no es nocivo”, afirmó el jerarca.

Un helicóptero de la

Aviación Naval detectó una mancha en la costa de Maldonado. Se extiende desde Punta Ballena a José Ignacio. Técnicos de la Armada, OSE y de la Intendencia de Maldonado están Investigando el origen. pic.twitter.com/R8HNBFR8F1 — MDN Uruguay (@MDN_Uruguay) January 13, 2021

Si bien las algas que se detectaron no son toxicas, hay otras del mismo género que sí lo son. Por eso la Dinara espera por el resultado de estudios para este jueves, que permitan conocer con mayor precisión el fenómeno. “Al momento no tenemos evidencia que esos dinoflagelados que están creciendo sean tóxicos”, añadió Coronel.

Sobre la prohibición de la ingesta de alimentos, añadió: “En principio la visualización del dinoflagelado no permite declararlo”. Para hacerlo se necesita cumplir dos variantes: la aparición de determinadas especies consideradas para marea roja o que los bioensayos (que ya fueron realizados) detecten toxicidad. Al momento eso no ocurrió.

Actuación

Los análisis de Dinara se hicieron en su laboratorio de La Paloma (Rocha), luego de que un grupo de funcionarios de la División de Medio Ambiente de la Intendencia de Maldonado tomara muestras este miércoles a la mañana.

Personal de la Armada vio la mancha desde el aire en uno de los vuelos del helicóptero que recorre la costa para detectar aglomeraciones, según informó a El Observador el vocero de esa fuerza, Pablo González. Es a la altura de José Ignacio y se extiende hasta la zona de Punta Ballena, mientras que en Rocha, surgió en menor medida a la altura de La Paloma.

Los técnicos identificaron las partículas del fenómeno presente y entregaron también una muestra a OSE en Maldonado, que hará determinaciones correspondientes, confirmó la directora de Medio Ambiente, Bethy Molina.

Es normal que la ubicación de la formación sea cambiante por las corrientes y los vientos. Molina dio tranquilidad a los bañistas porque que es un organismo que no produce daño.