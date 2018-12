Diputado blanco cuestionado renunció a su contrato con la Intendencia de Artigas

El diputado suplente de la Lista 400 de Canelones, Remo Monzeglio, renunció al contrato por el cual asesoraba a la Intendencia de Artigas del nacionalista Pablo Caram, luego de ser cuestionado por presuntamente violar la Constitución de la República.

Francisco Bandera, edil de Artigas, denunció públicamente el caso de Monzeglio -suplente de Amín Niffouri y Sebastián Andújar, ambos del Partido Nacional- al entender que el contrato que mantenía con la administración de Caram era incompatible con el cargo de diputado.

Monzeglio firmó en junio y por un año un contrato con la Intendencia de Artigas para elaborar un plan de turismo en un pozo termal del departamento. El monto del contrato era de $ 20.000 más iva, detalló a El Observador el edil Bandera.

Bandera, del sector Ciudadanos del precandidato Ernesto Talvi, denunció que la contratación de Monzeglio violaba el artículo 91 de la Constitución de la República, que establece que los empleados de los gobiernos departamentales no pueden ser diputados. La teoría fue confirmada por el constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien aseguró en diálogo con El Observador que en el momento en el que un diputado entra a sala no puede estar contratado por ninguna intendencia. El experto luego se expresó en esa misma línea al ser consultado de forma particular por Monzeglio.

Como Monzeglio debió ejercer como diputado suplente el pasado 14 de noviembre, para habilitar el ingreso de las tropas estadounidenses al país en el marco de la cumbre del G20, decidió renunciar al contrato que mantenía con la Intendencia de Artigas y así evitar posibles incompatibilidades.

En una carta dirigida a Caram y a la que accedió El Observador, Monzeglio decidió renunciar al contrato con la Intendencia con retroactividad al 1 de noviembre, para no tener incompatibilidades por la tarea que desarrolló el 14 de ese mismo mes.

"Es con el ánimo de no entorpecer su gestión al frente de esa comuna, ni generar debates inconducentes, que con retroactividad al día 1 de noviembre del corriente año presento renuncia al contrato de asesoría con esa intendencia", afirmó Monzeglio, que dirige una empresa de asesoría turística y cuenta con una extensa trayectoria en el área.