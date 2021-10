Diputado blanco pagó en negro a trabajadora y le ofreció $ 300 mil para evitar demanda laboral

El diputado nacionalista y presidente de la comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social, Pedro Jisdonian, le ofreció $ 300 mil líquidos a una trabajadora para que retirara la denuncia que realizó en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por haber hecho trabajos en negro.

Según consta en la solicitud de audiencia en el MTSS a la que accedió El Observador, la denunciante, Amelia Ramos, argumenta que trabajó como diseñadora gráfica y coordinadora en el equipo de Jisdonian, pero nunca fue inscrita en el Banco de Previsión Social (BPS) ni cobró de la manera que corresponde por ley. El ofrecimiento del diputado para resolver las diferencias con dinero por fuera del MTSS tenía una contrapartida: la confidencialidad.

El acuerdo escrito que le ofreció Jisdonian –quien asumió la banca como segundo suplente del actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado– señalaba que si la mujer difundía información al respecto, tanto el diputado como su secretario sufrirían un "inmediato e irreparable perjuicio, pérdida y daño". La propuesta decía que, en caso de violación del acuerdo, la mujer estaba obligada a indemnizarlos a ambos por daños y perjuicios. El texto obligaba a Ramos a mantener reserva de toda la información –sin importar el soporte– que tiene por haber trabajado con el diputado, incluyendo redes sociales y mensajes de WhatsApp que hayan intercambiado.

"Esa cláusula no hace a la cuestión, se podría haber sacado. Ella manejó información sensible de gente que está afiliada al partido, proyectos de ley que se trabajaban, distribución, logística como se hacían en las ferias. Venía por ese lado, para salvaguardar ese tipo de información que ella pudiera haber escuchado", dijo a El Observador el abogado de Jisdonian, Julio Pereyra.

La propuesta del legislador para llegar a un acuerdo y evitar la demanda laboral también eximía a ambos de cualquier reclamo indemnizatorio futuro y prohibía a Ramos mantener cualquier tipo de comunicación con ellos, sus familias y militantes del grupo Porvenir Nacionalista liderado por el diputado.

La relación entre Ramos y el equipo de Jisdonian tuvo su quiebre el pasado 16 de agosto, cuando ella intentó entrar al Palacio Legislativo mientras se discutía la Rendición de Cuentas. Según consta en el parte de la división de Vigilancia del Palacio, Ramos solicitó entrar al baño, pero en cambio se dirigió al despacho de Jisdonian. Si bien al momento ella no tenía una nota que se lo prohibiese, en Vigilancia estaban alertados de que en su oficina "sucedía un problema".

En ese momento, un funcionario del Palacio fue junto a una agente de la seguridad a buscarla al despacho y le solicitaron que se retirara. Jisdonian aún participaba del plenario. Cuando la llevaron a planta baja nuevamente, Ramos se puso a llorar y debió ser atendida por el Servicio Médico. A las 22:30 de ese día el diputado fue a verla y conversó por con ella, hasta que finalmente la mujer se retiró a las 22:55.

El 23 de agosto, antes de que la mujer presentara la demanda ante el MTSS, Jisdonian radicó una denuncia penal contra ella por el delito de violencia privada. Allí, describía situaciones de acoso hacia él y afirmaba que existían 50 mensajes sin abrir enviados por la denunciada. Desde el entorno del diputado toman la denuncia ante el MTSS como una represalia por esta situación.

El Observador consultó a Jisdonian por este tema, pero se excusó de hacer declaraciones.

En tanto, Pereyra, el abogado del representante blanco, negó que se haya tratado de una relación laboral y su argumento es que la mujer hacía "trabajo voluntario" y que Jisdonian le daba plata para ayudarla debido a los problemas económicos que atravesaba.

"Ella era una militante más. Como cualquier militante que está en una esquina repartiendo listas, que lo hace voluntariamente", comenzó diciendo el letrado.

–¿Cómo se conocieron?

–Ella venía de una situación laboral y económica muy compleja. Un militante se la presentó a Pedro (Jisdonian), ella no tenía una computadora para trabajar y decía que era muy buena en la parte de Diseño Gráfico. Con el fin de ayudarla, le compró una computadora para que ella pudiera hacer trabajos particulares de ella, de diseño gráfico y eventualmente, ella quería colaborar y hacía trabajos. Hizo cuatro trabajos, puntualmente, desde abril de este año hasta agosto, cuando Pedro decidió sacarla del equipo (...) Creo que por cada trabajo le pagaba $ 4 mil o $ 5 mil, no estoy seguro de la suma. Básicamente era con el fin de ayudarla porque ella muchas veces lo llamaba y le decía 'no tengo para pagar la luz, no tengo para pagar el agua'.

–Entonces le pagaba por trabajos puntuales, no era solamente voluntaria. ¿Era freelance?

–Por llamarlo freelance... Ella era diseñadora gráfica, se quedó sin laburo. Quería que la ayudaran porque necesitaba plata para pagar las cuentas. Voluntariamente lo hacía porque ella misma planteaba que lo quería ayudar. El tema de la plata venía porque ella misma llamaba a Pedro a solicitárselo, para pagar el agua, la luz. Entonces le daban esa plata. Pero por lo que él me comenta no era a cambio del trabajo.

–¿Ella hacía algún trabajo chico de diseño gráfico e independientemente de eso él le daba plata?

–Cuando ella le pedía le daba. Eran $ 4 mil o $ 5 mil.

–¿De eso no hay ningún tipo de factura ni comprobante?

–Creo que no. Le daba la plata en mano. Por ese monto...

– ¿Por qué se le ofreció un acuerdo por 300 mil pesos?

–Fue a raíz de diferentes posiciones jurisprudenciales que hay con respecto al trabajo de voluntariado, entendíamos que era algo razonable. Sin perjuicio de que nosotros tenemos la convicción de que no había relación laboral y que es trabajo voluntariado.

En la demanda, Ramos reclama $ 60 mil por concepto de despido común, $ 180 mil por despido abusivo, $ 300 mil por diferencias de salarios, $ 40 mil por aguinaldo, $ 26.666 por licencia y $ 67.332 por la multa correspondiente por el artículo 29 de la ley 18.572 de la ley de abreviaciones de juicios laborales.

"La citante desarrolló tareas para los citados como diseñadora gráfica y coordinadora, realizando diferentes tipos de tareas sin que se la inscribiera ante los organismos previsionales de la seguridad social. Asimismo se le abona un salario por debajo de los mínimos y no se le abonan los rubros salariales de licencia, salario vacacional y aguinaldo. Fue despedida sin que se le abonaron los rubros por egreso ni su despido", expone un fragmento de la citación del Ministerio de Trabajo ante la que Jisdonian deberá comparecer.