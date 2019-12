Diputados aprobó la ley de alcohol con votos del FA y sin apoyo de la oposición

La Cámara de Diputados aprobó este martes por 51 votos en 84 legisladores presentes la ley que busca regular y prevenir el consumo problemático de alcohol. Los representantes blancos, colorados e independientes no apoyaron la normativa que fue sancionada con el respaldo en bloque de los parlamentarios frenteamplistas, incluido Fernado Amado.

En julio de este año el Senado le había dado media sanción a la normativa con los votos del oficialismo y con el de la nacionalista Verónica Alonso. En la sesión de este martes, mientras el Frente Amplio destacó la aprobación de la iniciativa por sus beneficios sanitarios, el articulado recibió críticas de parte de los diputados de la coalición que, a partir del próximo período, serán gobierno.

Entre otras cosas, la ley prevé que los locales se registren ante el Estado para vender alcohol y prueben con un cartel que están habilitados para vender esos productos. También prohíbe "la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos" que promuevan la ingesta de alcohol. Además, las etiquetas de bebidas alcohólicas deberán tener mensajes preventivos y todos aquellos que pretendan vender esos productos deberán tramitar ante el Ministerio de Salud Pública (MSP) el permiso correspondiente.

El diputado frenteamplista Sebastián Sabini, destacó la aprobación de la ley en su cuenta de Twitter. Según sostuvo, la normativa "aumenta la percepción del riesgo y gestiona los daños que causa el consumo problemático de alcohol". "Podrá no gustar a algunos, como ocurrió con el tabaco y con el cannabis, pero la salud de la gente está primero", señaló.

En la sesión parlamentaria, Ope Pasquet, del Partido Colorado, puso en cuestión que —al aprobarse la ley— se puedan seguir realizando actividades como la fiesta tradicional de la Semana de la Cerveza que se realiza año a año en Paysandú. "Tengo mis dudas que actividades tales como la Semana de la Cerveza se pudieran realizar si se votara este texto, porque esa actividad encuadra perfectamente dentro del concepto de espectáculo público que se establece en el penúltimo inciso del artículo tercero", sostuvo.

Es que el artículo 15 de la ley aprobada señala lo siguiente: "Prohíbese la realización de concursos, torneos o espectáculos públicos, con o sin fines de lucro, que promuevan la ingesta de bebidas alcohólicas, con excepción de las modalidades de cata o degustación".

A su vez, en el penúltimo inciso del artículo tercero se aclara que "espectáculo público" refiere a "todo acto o actividad que tenga por objeto provocar la concurrencia de personas, mediante atractivos dirigidos a suscitar la contemplación, el deleite o esparcimiento, habiendo sido previamente convocado, planificado, publicitado o programado".

Para Jorge Gandini, del Partido Nacional, la aprobación de esta ley en este momento y no antes de la elección como, según dice, estaba previsto, corresponde a una jugada política. "Políticamente no se quiso aprobar antes de la elección de octubre por el impacto que podía tener en algunas zonas del país. Todos los que estamos aquí sabemos lo inconveniente que podría haber resultado para algún partido político haber aprobado este proyecto de ley en el mes de agosto o en el de setiembre, fecha en el que lo debimos aprobar. Fue por razones políticas, no por que faltaran mayorías", apuntó.

Según el diputado frenteamplista, Luis Gallo, el intento de aprobar esta normativa "no es de dos días o tres días" sino que "en 15 años" no se había podido votar por obstáculos que a su entender había presentado la oposición. "Sacamos todos los problemas que hicieron que los dos proyectos anteriores fracasaran por eso creímos que esta vez iba a venir con un sustento político importante. Lamentablemente una vez más nos equivocamos", dijo el médico.

En su discurso también aseguró que "las leyes no resuelven los problemas" pero destacó que "ayudan" a dar soluciones a este tipo de dificultades.

En setiembre de 2017 el presidente presentó el proyecto de Ley, que ingresó al Parlamento por la Comisión de Salud del Senado. En ese entonces, Vázquez afirmó que la idea no era contar con una "ley seca", sino regular el mercado, prevenir el abuso y retrasar la edad de inicio del consumo.

El texto fue aprobado en julio por el Senado. En aquella sesión, la senadora Verónica Alonso, una de las impulsoras del proyecto e integrante de la comisión interpartidaria que lideró Vázquez para tratar el tema a mediados de 2017, destacó que el tema del consumo problemático del alcohol "trasciende las banderas partidarias" y que es necesario generar un "cambio cultural". Sin embargo, reconoció que esto no sucederá con la aprobación de una ley por lo que argumentó que es necesario profundizar en lo "educativo". "Todo empieza por ahí para tratar una droga socialmente aceptada", aseguró la legisladora que en la campaña hacia las internas se unió a las filas del empresario Juan Sartori.