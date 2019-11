Director de B'Nai B'Rith respondió a gremio de prensa: "Repudiable agresión antisemita"

El director de la organización judía B'nai B'rith para América Latina, Eduardo Kohn, respondió a la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) por su comunicado ante lo sucedido entre el presidente del sindicato, Fabián Cardozo y el comunicador Orlando Petinatti, y lo consideró "una agresión antisemita" que alienta e incita al odio.

El diferendo comenzó días atrás, después de que Cardozo, quien además de presidente del gremio es periodista del informativo de TNU, estaba en un móvil en vivo en el programa Cocineros Uruguayos de Patricia Wolf y María Gracia Sosa. En medio del programa, a pedido de la dirección del canal, entrevistó en un móvil al ministro de Salud, Jorge Basso, entre otras autoridades políticas. Al finalizar su intervención, el cronista dio paso al estudio. En el programa de Wolf y Sosa estaba de invitado Petinatti, quien señaló, entre risas: "Qué comida nos acabamos de comer". Inmediatamente se agachó y sacó un huevo de gallina de abajo de la mesa de la cocina del programa y agregó: “Pará un segundo, que después de lo que vi se me acaba de caer un huevo”.

Eso generó una serie de tuits de Cardozo, molesto con la actitud de Petinatti. "Sucede que en el piso como invitado estaba el comunicador e intento de humorista @OPetinatti que eligió fiel a su estilo y costumbre 'hacer humor' con un trabajador. El video muestra su forma de 'caer simpático', siempre vulgar, chabacana y obscena, salvo que sea el patrón", escribió, entre otras cosas.

Eso motivó otra respuesta de Petinatti, quien publicó en su cuenta el video entero de la nota y señaló a Cardozo como periodista "militante".

Posteriormente APU publicó un comunicado, también a través de Twitter, en el que reclamó a Petinatti que rectifique sus palabras hacia Cardozo. En el texto se refiere al comunicador por sus dos apellidos, Nieuchowicz Abramovich, en varias oportunidades. En cambio nombra al presidente de la gremial solo por su primer apellido.

Ante ese hilo de tuits del sindicato de periodistas el director de la B'nai Brith respondió y consideró "repudiable cometer una agresión antisemita para expresar una opinión alentando e incitando al odio discriminatorio agraviando a la democracia"

También se expresaron en términos similares los periodistas Leonardo Haberkorn y Sergio Gorzy, entre otros.

Para @apu_uy es importante repetir que @Petinatti se llama Nieuchowicz Abramovich. No publican, en cambio, el segundo apellido de Cardozo. ¿Cuál será? Sobre la polémica entre ellos, no diré nada, me parece una estupidez de pueblo chico. Sobre el comunicado, lo resumo así: ASCO.