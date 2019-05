Director de Inefop: perder mayorías traería “inestabilidad política” y mayor “debilidad” del gobierno

El director del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Infeop), Eduardo Pereyra, afirmó que el Frente Amplio “no debe desistir de conquistar la mayoría parlamentaria” y remarcó que “no se están analizando suficientemente las dificultades” que acarrearía perderlas.

“La historia nos marca que sin mayorías y un fuerte respaldo del Parlamento, los gobiernos comienzan períodos de debilitamiento, en algunos casos muy rápidamente”, dijo Pereyra a El Observador.

El jerarca, líder de la agrupación 5005 que apoya la precandidatura de Daniel Martínez, sostuvo que “el riesgo de no obtener las mayorías es la inestabilidad política y entrar en un escenario de debilidad en el que el gobierno va a tener que negociar” y “renunciar” a aspectos de su programa. “Necesitamos ganar con mayorías parlamentarias para que el país tenga estabilidad. Lamentablemente, la oposición no puede ofrecer esto. No puede ofrecer la posibilidad de gobernar porque le es muy difícil encontrar unidad”, señaló.

“Hay que ser claros en que estamos ante una situación económica que va a implicar dificultades, y que seguramente requiera de un gobierno con solidez en la conducción política”, argumentó Pereyra, y añadió que "la construcción de esa mayoría necesaria para gobernar en un contexto de mayores dificultades económicas es un desafío que hay que tener arriba de la mesa".

“Necesitamos ganar con mayorías parlamentarias para que el país tenga estabilidad. Lamentablemente, la oposición no puede ofrecer esto. No puede ofrecer la posibilidad de gobernar porque le es muy difícil encontrar unidad”, insistió. Según el director de Inefop, una eventual victoria sin mayorías en el Legislativo traería “muchas complejidades” para la fuerza política y al país.

En la 5005 entienden que hay que dar “batalla” contra el discurso de algunos dirigentes frenteamplistas que ya dan por hecho que no habrá mayorías parlamentarias en el próximo gobierno.