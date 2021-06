Director de UTE le responde a Sendic: “Tampoco le cerraban los números" de Gas Sayago

El director de UTE en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta, salió al cruce de las críticas del exvicepresidente Raúl Sendic, que cuestionó los resultados de la auditoría realizada en Gas Sayago.

“Es lógico que la estrategia sea matar al mensajero en lugar de hablar del fondo del asunto” dijo este martes el jerarca, entrevistado en Esta boca es mía.

Es que pocas horas antes Sendic había calificado de “poco serio” el resultado de la auditoría, realizada por la consultora PwC, que reveló que el fallido proyecto de la instalación de una regasificadora provocó pérdidas al Estado por US$ 213 millones.

El trabajo detectó además gastos en rubros como viajes, frutos secos, maestrías, yoga y “clases de piano”.

En diálogo este martes con Sarandí Sendic puso el foco en este último aspecto, al aclarar que no hubo gastos en clases de piano. Según señaló, se trató de una membresía internacional a Pianc, una organización internacional que monitorea las operaciones de buques en recintos portuarios.

“Piano no es piano, es pianc, una entidad internacional que fija normas y monitorea el manejo de buques en las instalaciones portuarias", aclaró. “Es increíble para un auditor (...) me parece bien que haya auditorías, pero tiene que haber seriedad, porque si no se desvirtúa todo, se ensucia la cancha y se pierde la confianza en lo que las investigaciones puedan establecer", agregó el ex vicepresidente.

Según Algorta, el error marcado por Sendic no estuvo en la auditoría, sino en los propios estados contables de Gas Sayago. “En todo caso, habría que revisar todo lo que dicen esos estados contables”, dijo.

Algorta apuntó que ese gasto fue por US$ 110, un gasto menor pese a ser llamativo.

“No es lo importante” señaló, cuestionando al exvicepresidente. “Por algo Ancap en un principio iba con el 50% y terminó con el 20%”, recordó. “Tampoco le cerraban los números a Sendic”.

Algorta remarcó que las actuales autoridades no están buscando “abajo de la alfombra” para ver qué se puede investigar; están cumpliendo con su obligación.