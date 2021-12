Directora de Secundaria decía que tenía un posgrado en comunicación que nunca existió

La directora general de Enseñanza Secundaria, Jennifer Cherro, decía que tenía un posgrado en comunicación organizacional realizado en la ex Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom) que nunca existió, según informó La Diaria. La jerarca reconoció que lo que había realizado era un curso de educación permanente y, tras el diálogo con el medio, la referencia al posgrado fue borrada de su CV institucional.

"No entiendo por qué te interesa mi CV", fue la primera respuesta de Cherro a La Diaria que luego reconoció que se trataba de un error el considerar un curso de formación permanente que había realizado en 2002 como un posgrado. A diferencia de los posgrados, los cursos de educación permanente son más cortos, vinculados a actualización profesional y suelen ser dirigidos a público en general, no solamente a egresados de las facultades.

Un currículum ampliado que figuraba en la página de Secundaria decía que Cherro realizó el posgrado en 2002 en la exLicenciatura en Ciencias de la Comunicación (Liccom), institución que en 2013 se unió con la Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) para formar la Facultad de Información y Comunicación (FIC).

La Universidad de la República (Udelar), además, nunca ofreció ese posgrado ni en la Liccom ni en la actual Facultad de Información y Comunicación (FIC).

Polémicas

Cherro ha estado envuelta en algunas polémicas desde que asumió el cargo en la nueva administración. En la semana de presentación de los datos de matrícula y resultados de los liceos públicos durante 2020 dio una nota a Radio del Oeste en donde destacó el papel de Colonia, el departamento con los mejores resultados. En ese contexto dijo que "el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias (...) genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida”.

"Entiendo que Colonia es un departamento muy pujante y el hecho de que esté integrado por inmigrantes, por distintas colonias, creo que también genéticamente hace que la gente tenga otra forma de ver las cosas y de encarar la vida. Siempre lo asocié a esa pujanza que tiene Colonia, a esa cuestión del esfuerzo, del trabajo, de levantarse temprano, ser proactivo, de tener proyecto. Siempre asocié a eso la cuestión de las cifras (educativas)", dijo la directora de Secundaria a la radio local.

Cherro dijo a El Observador que no se refería a un aspecto biológico si no cultural y afirmó que la sacaron de contexto, aunque la expresión citada por el medio fue textual. Además agregó que nunca habló de genética en un "término puro, y jamás lo haría".

A su vez, los exintegrantes del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente y Javier Landoni, le iniciaron un juicio civil debido a sus “acusaciones falsas y opiniones denotativas, difamantes y agraviantes” que se dieron durante 2021 con relación a las licencias sindicales.

Puente y Landoni consideran que Cherro divulgó actuaciones de la ANEP de carácter reservado, por lo que violó el artículo 171 de la ordenanza 10 de la ANEP. Asimismo, en el escrito que presentaron manifiestan que la conducta de Cherro afectó gravemente su honor, su imagen pública, la vida personal y profesional y su vida de relación, causándoles "gravísimos perjuicios inmateriales".

Cherro había sostenido que las licencias sindicales que se había tomado el dirigente de Fenapes Marcel Slamovitz, que motivaron una comisión investigadora en el Parlamento, habían tenido el apoyo de los exjerarcas de Secundaria. "Las actas que tiene la comisión investigadora demuestran que conocían la situación y que la directora Arnejo había comunicado la situación especialmente a la exdirectora general Celsa Puente. Sin embargo, no se tomó (una decisión). Esto debería haber terminado. Si se me da esa situación yo saco una resolución y digo si avalo o no avalo esa situación, pero le saco la responsabilidad a los directores de liceo que tienen una situación jerárquica".