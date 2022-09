Directora de UTE cuestionó cambio de logo y apuntó contra apagones y eliminación de tarifa básica

Las autoridades del gobierno y de UTE presentaron el martes en la Expo Prado la nueva imagen de la empresa, que incluye una modificación del logo que tenía desde hace 31 años.

La directora de UTE en representación del Frente Amplio, Fernanda Cardona, afirmó que no votó a favor del cambio de logo, y expresó que eso no debería ser “prioridad” de la empresa.

“La prioridad no está en el logo. La calidad y cómo le estamos llegando a la gente no va en un logo. No lo acompañé. Me parece que los costos en este momento no son necesarios”, dijo a M24.

“Tenemos otras discusiones más importantes que dar. A la gente le llegamos llegándole de verdad. Es decir cuando la gente llama al 1930 y no tiene 30 minutos de espera, cuando la gente llama al 1930 y las brigadas llegan en tiempo y forma, cuando no tienen apagones de 12 o 24 horas”, expresó la representante de la oposición.

“Así le llegamos a la gente, y además si le bajamos la tarifa de manera real, porque hablar de tarifa Doble y Triple horario que sin dudas en su momento fue una decisión que estaba destinada a que los hogares tuvieran menos facturación, pero no es una tarifa real rebajada”, añadió.

Cardona también sostuvo que “tampoco se habla” de la eliminación de la tarifa básica de consumo a principio de año, y que según dijo, “está perjudicando muchísimo”. “Hay un 28 % de la población que ya perdió la tarifa Básica y eso le representó un 120% más de aumento”, apuntó.