Discriminación, celos y la relación de Julia Moller con Plácido Domingo: los destacados de PH

Este miércoles, el rapero Kung Fú Ombijam, la conductora Julia Moller, la periodista deportiva Karen Todoroff, el conductor y artista de Carnaval Gastón "Rusito" González, y la atleta Deborah Rodríguez fueron los invitados de PH: Podemos Hablar, y compartieron ante su conductor, Gonzalo Cammarota, historias y anécdotas sobre temas como los celos en la pareja, la discriminación, y hasta un encuentro en Suiza con Plácido Domingo que fue frustrado por una enfermedad.

Kung Fú Ombijam, que hace algunos días fue liberado de la cárcel de Punta de Rieles, donde comenzó su carrera como rapero, contó que "en tres o cuatro ocasiones", sus parejas lo dejaron por "ser celoso". El artista contó que en prisión cursó talleres "para modificar cositas en mi cabeza, y empezar a pensar por qué era posesivo. Espero que la próxima relación no me deje. Era posesivo. Adentro de la cárcel hice esos talleres de masculinidades para ver esas cosas, uno se acostumbra a decir 'mi mujer' o 'esposa' y yo las únicas que conozco son las de la policía".

Todoroff contó luego como fue su salida de TNU, de donde renunció en 2016. "Me empecé a sentir muy mal. Señalada. Volví de la Copa América de Chile, en 2015, y mis compañeros me empezaron a tratar de otra manera. No me sentí cuidada. No lo puedo comprobar, pero se dijeron cosas que no eran, la típica: ¿qué habrá hecho para que la manden a ella? Y las cosas se degeneraron porque las personas que se tenían que hacer cargo no dijeron 'fue ella porque lo decidimos', dejaron que todo creciera".

En una tónica diferente, Julia Moller recordó su relación con el tenor español Plácido Domingo, y como una vez, en una presentación en Buenos Aires, le dio un asiento en segunda fila, al lado de Antonio Banderas y Melanie Griffith. "Ahí no tenía dudas de que estaba cantando para mí", rememoró la conductora. "Después quedamos en encontrarnos en Suiza, pero a mi me vinieron una llagas inmundas. Nos vimos alguna vez más, hablamos por teléfono y quedó por ahí".

Luego habló sobre las denuncias de abuso sexual que recibió el tenor en febrero de este año. "Cuando todo apareció lo llamé para solidarizarme", reveló Moller. "Porque hay que ver como vienen las cosas y como son las cosas. Yo soy feminista pero no a ultranza. Trabajé 50 años en televisión y nadie me pidió un casting sábana".

Más adelante en el programa, cuando los invitados pasaron del "punto de encuentro", la etapa inicial en la que parados en semicírculo responden preguntas, a la cena, Rodríguez habló sobre la discriminación y las referencias despectivas a la población afro. "Yo soy negra y estoy muy orgullosa, y para mi el ser negro no es despectivo, pero usarlo de mala manera, en lo personal, lo tomo como aberrante y como algo que todos tendríamos que pensar en cómo los términos que usamos influyen en otras personas".