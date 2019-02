Disney tendrá su primer evento y desfile del orgullo gay en París

"Celebrar la diversidad en el lugar donde los sueños se hacen realidad". Así es como Disney presenta su primer evento oficial dirigido a la comunidad gay. Se llamará Magical Pride y en su sitio web se indica que tendrá lugar el 1° de junio de 2019 en los parques de Disney de París.

Según publicó el diario Folha de San Pablo, la comunidad LGBT viene realizando Magical Pride (orgullo mágico) de manera extraoficial en estos parques desde 2014, pero es la primera vez que recibe el respaldo de The Walt Disney Company. Por otro lado, desde la década de los 90 que se organizan los "gay days" que tienen a los parques de Estados Unidos como punto de encuentro de la comunidad. Esos días también se destinaban a realizar foros para promover la igualdad, vacacionar y visitar las atracciones del parque.

Le 1er juin 2019, Disneyland Paris célèbre la diversité, lors de l'étincelante Magical Pride 🌈 Qui sera présent ? pic.twitter.com/asftDeaIlH — Disneyland Paris (@DisneylandParis) January 24, 2019

"Vístete como sueñes, siéntete fabuloso y vive la experiencia de Walt Disney Studios Park como nunca antes - ruidoso, orgulloso y vivo con todos los colores del arcoiris", dice el sitio de Disneyland París.

El evento incluirá un acceso hasta las 2 de la mañana (comenzará a las 20), una fiesta, desfile temático con los personajes de Disney y "muchas otras mágicas sorpresas", señala la web. Se convocará a DJ's especiales y habrá música en vivo.

"La diversidad y la igualdad son valores fuertes en Disneyland París, cada año recibimos a millones de visitantes de todos los orígenes, géneros y orientaciones sexuales", dijo un vocero de la empresa a NBC News.

Un ticket común para el Magical Pride cuesta US$ 88, mientras que el boleto "Magical Plus" cuesta US$ 108. La única diferencia es que mientras que el primero permitirá la entrada a las 20, con el segundo se podrá entrar a cualquiera de los parques desde las 16.