Diversidad desde adentro hacia fuera

Gerardo Da Pra, gerente de Gente

Gabriel Gonzalez. director de Marketing & Adyacencias

Fabricas Nacionales de Cerveza

Frente a la invitación de escribir sobre nuestra forma de ver y vivir la diversidad fue inevitable, consultar, conversar, leer, escribir, borrar y volver a escribir.

¿Por qué?

Porque ahí radica la esencia de la diversidad en la forma que la vivimos día a día.

Lo primero es reconocernos ignorantes y posiblemente equivocados en pensamientos, hábitos y costumbres.

Esto nos para en el mismo lugar que la sociedad en su generalidad, en un proceso de transformación acelerado por un movimiento que avanza hace décadas, pero por una realidad que nos acompaña desde hace milenios.

¿Cuál es esta realidad?

Esta realidad no es la de todos, no es la de algunos, es la de cada uno que siente que no puede ser quien quiere ser.

Es la que atenta contra la libertad de ser, de expresarse, de amar o de crecer profesionalmente como aquellos que nunca lo sentimos.

Empecemos poniendo el foco en la realidad de cada uno de nuestros compañeros de equipo, colaboradores y jefes.

Podríamos completar estos párrafos con datos sobre la evolución de los niveles de participación de las mujeres o de las minorías en nuestra organización. Hemos avanzado mucho en un proceso colaborativo con equipos interdisciplinarios que nos llena de orgullo, pero sabemos que no es suficiente.

Si ampliamos la mirada, en aquellas personas que aún no conocemos, aquellas que no pertenecen a nuestra organización, también hemos avanzando.

Tenemos la certeza que si al menos una persona está limitada en sumarse a nuestro gran equipo significa que aún nos queda algo por hacer, nos queda algo por aprender, por conversar, por escribir y ojala por cambiar.

Finalmente si hablamos de nuestras marcas, bajo la premisa “hacer antes de decir” nos encontramos con muchas iniciativas concretas creadas y lideradas por estos equipos que poco a poco integran la diversidad como una forma de hacer las cosas, donde una vez mas con mucho orgullo por lo realizado tenemos claro que aun no es suficiente.

Nuestra evolución nos permite contar con equipos cada vez mas diversos, con compromisos genuinos por seguir evolucionando, como personas, como equipos, como organización y como miembros de nuestra sociedad como un todo.

Representar mas de 155 años de historia, donde como organización hemos acompañado los hitos mas trascendentes de la sociedad uruguaya, nos exige y nos compromete como personas y como profesionales a estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo.

Entendemos que la transformación empieza por casa pero no nos exime de seguir aportando con nuestras marcas y plataformas de comunicación.