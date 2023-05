Docentes de liceo de Ciudad del Plata paran por el suicidio de una estudiante: Robert Silva dijo que el paro es "lamentable"

Los docentes del liceo público Rincón de la Bolsa (Ciudad del Plata) de San José decretaron un paro de 24 horas este lunes "para exigir la asistencia de un equipo multidisciplinario" de ayuda y "contención" a los estudiantes, luego de que una alumna de 16 años se suicidara el pasado jueves.

"Los y las estudiantes lo merecen; merecen nuevos espacios de contención real y herramientas para transitar esta etapa de la vida, con todas las complejidades que implica y sumando las problemáticas que cada hogar y 'mundo personal' crea", escribieron los profesores del liceo afiliados a la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) en un comunicado publicado este lunes.

"No hay un equipo multidisciplinario, no hay psicólogos, no hay asistente social", dijo a El Observador Sebastián Rodríguez, profesor de la institución.

Según los educadores, este reclamo "existe, incluso, desde tiempos donde quienes ahora" son "profesores/as" asistían a ese liceo "como estudiantes". Sin embargo, la tragedia ocurrida el pasado jueves llevó a que los docentes definieran el paro de 24 horas para este lunes. También invitaron a "referentes adultos, colegas, estudiantes y vecinos/as" a una reunión a las 12 del mediodía.

Robert Silva: es "lamentable que se realice un paro" en Rincón de la Bolsa

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, aseguró en una rueda de prensa que es "lamentable que se realice un paro" en el Rincón de la Bolsa. "Lamentable que para atender una situación tan desgraciada como esa, se perjudique a cientos a través de un paro", agregó.

El jerarca indicó que "los problemas" en la educación no se solucionan "con paros, muchísimo menos con ocupaciones", y afirmó que desde la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) se están dando una "multiplicidad de respuestas" para atender la problemática de la salud mental de los adolescentes.

A pesar de que reconoció que "hay mucha cosa para hacer", destacó distintas "campañas" en conjunto con el Instituto Nacional de la Juventud (INJU), una campaña de "salud mental" y la búsqueda de 60 "psicólogos nuevos" para Secundaria. "Tenemos que sumar propuestas, acciones positivas, que nos permitan afrontar situaciones de violencia de este tipo", expresó Silva.

Consultado sobre la exigencia de los profesores de un equipo multidisciplinario en el centro educativo, Silva afirmó que existe un "departamento integral del estudiante" que está seguro que "como lo hace siempre, acompaña a las autoridades".

"No es serio decir que no se hace porque hay un conjunto de profesionales que trabaja muy bien en Secundaria en estos temas", criticó el jerarca de ANEP.

Los profesores comunicaron sobre la situación de la estudiante el pasado 12 de mayo, en otro comunicado al que accedió El Observador. En esa misiva indicaron que han constatado "diariamente" situaciones de "depresión, ataques de pánico, violencia doméstica", entre otros casos.

Además, denunciaron que "ninguna autoridad de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) se hizo presente", y que el "departamento integral del estudiante" aseguró "no tener tiempo para asistir" a la institución luego de los hechos.