Dólar turista: Kechichian aspiraba a que se le dijera a Fernández que excluyera al Mercosur

La ministra de Turismo, Liliam Kechichian se despachó este viernes contra el intendente de Maldonado, Enrique Antía, criticó el dólar "turista" argentino y aseguró que, a diferencia de Tabaré Vázquez, hubiese contactado al presidente argentino Alberto Fernández para advertirle sobre el impacto de sus medidas en el Mercosur.

La ley de emergencia económica argentina -aprobada en diciembre- tuvo un impacto negativo en el turismo uruguayo y los referentes del rubro no fueron los únicos que opinaron sobre el tema. Enrique Antía dijo este jueves en conferencia de prensa que la medida impositiva tomada por Fernández "es como una nueva modalidad de cierre de puentes. Es un cierre de puentes más pituco. Nos pega fuerte". Además advirtió que Uruguay podría implementar una medida igual a la del dólar turista y que de hacerlo sería "más lo que pierde Argentina que lo que gana".

Por su parte, el presidente Tabaré Vázquez dijo a La República que no contactó a Fernández por la medida y que tampoco sabe si lo hará. "Para mí es una carga de conciencia pensar de pedirle algo para el turismo, para la recreación… es difícil, ¿no? (...) Por eso, no lo he hecho todavía y no sé si lo voy a hacer. Hay que ponerse también en el lugar del otro. Y los argentinos están pasando un momento muy especial".

En declaraciones a En Perspectiva Kechichian criticó y descartó la propuesta de Antía de implementar una "medida espejo" por considerar que no corresponde "copiar las cosas que criticamos". "No creo en esas medidas, me parecen muy dañinas" dijo en concreto sobre el dólar "turista". Además advirtió que "no sería ministra de ningún país que le impidiera salir" a sus ciudadanos a donde quieran.

Sobre la postura de Vázquez de no querer hablar con Fernández, la ministra comentó que el presidente saliente es muy respetuoso con las medidas que toman otros países, pero que ella hubiese actuado de otra manera. "Yo hubiera aspirado a que se le trasladara al presidente Fernández que dejara afuera al Mercosur de estas medidas". Agregó que el dólar "turista" argentino le disgusta y que hubiera sido justo excluir al Mercosur.

La ministra no proporcionó números concretos sobre cómo está transitando la temporada de verano pero confirmó una "extraordinaria llegada de brasileros" y un "muy buen movimiento interno de los uruguayos". Sin embargo, recalcó que es difícil compensar la falta de argentinos con brasileros y uruguayos por una cuestión de cantidad. "Los argentinos son aproximadamente unos 2 millones por años y los brasileros unos 530 mil", recordó.

Respecto a la decisión de difundir la posibilidad de otorgarle tarjetas prepagas a los argentinos como medida para amortiguar el impacto del impuesto turístico, Kechichian advirtió que el Ministerio de Turismo acompañó y ayudó en la campaña de difusión. Comentó que es una medida interesante, pero se suma a otras "que se han hecho" a instancias de su cartera, y se refirió específicamente a la decisión de devolución del IVA para servicios turísticos.