Doris Morales, la mujer que hizo historia en la Suprema Corte y el compromiso que asumió con el interior

"Es un honor. Fue mi carrera. Es mi carrera. Fue la carrera de mi vida", resumió la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, ante la primera pregunta de la prensa. La ministra enfrenta el desafío de la presidencia como la integrante que entró hace un año y es la más nueva de la Corte. En su discurso de asunción, destacó sus intenciones de continuar la gestión más dialoguista que había tenido su antecesor, John Pérez, quien remendó los vínculos que el Poder Judicial había perdido con otros actores del Derecho.

También mencionó sus orígenes —es de Fray Marcos, Florida— y se comprometió a seguir visitando los juzgados de todo el país "para tener un contacto directo con las realidades de cada lugar, que muchas veces se ven con ojos demasiado ciudadanos", refiriéndose a que los montevideanos tienden a interpretar los problemas del interior con la mirada de la capital.

La presidencia de Pérez —que terminó este 1° de febrero— tendió puentes con el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados del Uruguay y la Asociación de Funcionarios Judiciales que la presidencia de su antecesor, Tabaré Sosa, en algunos casos había roto y en otros había tensado. Morales manifestó que intentará continuar con el tono de Pérez y buscará "priorizar el diálogo y no el enfrentamiento estéril". Sosa era conocido por no recibir jamás a los delegados gremiales e incluso declaró al presidente del Colegio de Abogados de ese momento, Diego Pescadere, persona no grata.

¿Quién es Doris Morales, la mujer que hizo historia en la Corte?

Morales asumió como ministra de la Suprema Corte de Justicia el 8 de febrero de 2022. De esa forma, hizo historia, dado que su ingreso significó que la Corte, por primera vez tuviera mayoría femenina. La corporación está también compuesta por Elena Martínez, Bernadette Minvielle, John Pérez y Tabaré Sosa.

Previo a ser parte de la Corte, Morales fue ministra del Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno. De amplia trayectoria tanto judicial como académica, Morales se transformó en jueza en 1989 e ingresó al Tribunal de Apelaciones en 2003, tal como consigna un perfil que publicó El Observador cuando se apuntalaba su designación.



Realizó todo el recorrido sin saltearse etapas. Fue jueza letrada de Primera Instancia en Paysandú, en 1993 ocupó el mismo cargo en Las Piedras, hasta que en 1995 fue ascendida a jueza letrada de Familia de Octavo Turno en Montevideo. En 1997 pasó a la materia laboral, en la que se desarrolla hasta comienzos de 2022. De allí fue trasladada al Juzgado Letrado de Primera Instancia de 14º Turno, cargo que ocupó hasta que pasó al Tribunal de Apelaciones.



De los 18 años en el Tribunal de Apelaciones, los letrados que la han tratado destacan sus sentencias fundadas, prolijas y con especial atención en los detalles. Tanto, que su tribunal desestimó una apelación de ASSE por la excesiva cantidad de faltas de ortografía.

Tiene una vasta formación procesal –cuyos colegas destacan– y pone atención en los requisitos formales, que no es común en el derecho laboral. Dio clases de Derecho Procesal en la Universidad de la República y la Universidad de Montevideo hasta 2006.



En el ámbito de la justicia laboral, los magistrados tienden a ser tildados de “pro obreros” o “pro empresarios”. En el caso de Morales, eso nunca estuvo tan claro.

Varios abogados consultados por El Observador en noviembre de 2021 la consideran ecuánime y, pese a no compartir sus sentencias, aceptaban que son muy difíciles de revertir debido a la sus nutridas justificaciones, que las transforman en un texto generalmente muy extenso. Además, siempre se apega a las normas sobre el concepto general de equidad.



Morales compartía tribunal con Rosina Rossi, que en el ámbito tienden a posicionarla del lado del trabajador, y fue uno de los nombres que manejó el Frente Amplio para cubrir la vacante que se había generado en la Corte, pero luego fue descartado por el oficialismo. Las dos se han desarrollado en el ámbito académico y han escrito artículos en conjunto.



Participaba asiduamente de conferencias relativas al mundo laboral suele destacarse por la claridad de sus exposiciones. Lo ha hecho tanto dentro del país como en el exterior, en países como Brasil o España.

Consultada sobre qué balance hacía de su año en la Corte, Morales respondió que a diferencia de una empresa o algún otro tipo de organismo, donde los ascensos significan mayor tranquilidad, en el Poder Judicial "todos los ascensos significan más trabajo". Pero señaló que mantendrá los valores que la trajeron hasta donde está. Ser "responsable, estudiosa y ecuánime".

Reservada y resiliente

Doris Morales es de Fray Marcos, un pueblo a 50 kilómetros de Florida. Pero vivió toda su niñez en Bolívar, Canelones.

Estudió abogacía en la Universidad de la República (UdelaR). Nunca ejerció la abogacía, realizó el curso en el Centro de Estudios Judiciales y se recibió de jueza. Sus colegas la describen como una persona reservada y extremadamente formal en el trato. De todas formas, siempre recibió a otros jueces o abogados para evacuar consultas.

Destacan su resiliencia: hace aproximadamente 10 años atravesó una dura enfermedad que la tuvo un tiempo fuera de la actividad, pero regresó apenas pudo. Incluso con alguna consecuencia que luego se revirtió.