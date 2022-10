Dos heridos tras tiroteo en feria de Punta de Rieles este domingo

Hubo un tiroteo en la feria de Punta de Rieles este domingo 16, informó Telemundo y confirmó El Observador en diálogo con el jefe de Policía de Montevideo, Mario D’Elía.

El jerarca policial expresó que aún se están recogiendo los testimonios de testigos y “demás elementos que permitan dar con los autores” de este hecho ocurrido sobre el mediodía de este domingo.

De esta manera, indicó que aún no hay detenidos por este caso.

No obstante, sí hay dos heridos, aunque D’Elía no pudo confirmar el estado de salud de las víctimas ya que no tienen aún el informe médico sobre su situación. Tampoco dieron declaraciones a la Policía.