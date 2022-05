Dragado del río Uruguay: Cancillería espera respuesta argentina para concretar una "prioridad" del gobierno

El gobierno pretende acelerar los trámites para concretar la profundización del dragado del río Uruguay en su tramo entre Nueva Palmira y Fray Bentos a 32 pies, una obra que constituye una prioridad para la administración de Luis Lacalle Pou. A esos efectos, presentó una nota oficial ante Argentina formalizando el reclamo. El escrito fue elevado por la delegación nacional ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) a su similar del vecino país, que su vez lo derivó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, que deberá tomar una definición.

Así se lo dijo a El Observador María Eugenia Almirón, una de las representantes uruguayas ante ese organismo binacional. Se trata de un planteo que ya había sido adelantado varias veces de manera informal. En particular, Uruguay hizo énfasis en la autorización para proceder a los estudios de impacto ambiental y viabilidad económica y financiera. Ahora Montevideo espera por la respuesta formal y que el Palacio San Martín acompañe el planteo.

De lo contrario, está dispuesto a realizar las obras por su cuenta para lo que, de igual forma, necesitaría la autorización del vecino país. En ese sentido la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) analiza una serie de alternativas que permitan la profundización del dragado hasta la terminal portuaria fraybentina. El 2 de abril, durante la reunión del Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay, Argentina dejó constancia de su interés es profundizar el río hasta Concepción del Uruguay.

Uruguay y Argentina mantienen abierto desde el 14 de marzo un llamado a licitación para las obras de mantenimiento del dragado del río Uruguay, que iría hasta el kilómetro 207,8 e incluye el canal de acceso al puerto de Concepción del Uruguay. Al respecto, cinco empresas mostraron su interés en participar del proyecto.

El pasado 6 de abril, en una de sus últimas presencias en el Parlamento, el canciller Francisco Bustillo elevó los últimos detalles del asunto y respondió una serie de planteos por parte de legisladores de todo el arco político en torno a la situación de las terminales portuarias del litoral, en particular Paysandú y Fray Bentos. "Allí se viven momentos sumamente difíciles”, advirtió el diputado Constante Mendiondo (FA).

La Cámara de Diputados había elevado ese mes al Poder Ejecutivo una minuta de aspiración para concederle a los cerca de 100 trabajadores vinculados a esos puertos un subsidio especial, similar al otorgado en el sector citrícola. "Allí no hay jornales, no hay de dónde agarrarse” dijo Mendiondo. El pedido está en vías de ser instrumentado a través del Ministerio de Trabajo. La zona, recordó Mendiondo, está esperando un dragado “hoy” para mejorar sus condiciones. Su colega Ernesto Pitetta apoyó el planteo. “Hace por lo menos dos años que Paysandú no tiene el trabajo ni el trasiego que tenía”, dijo. “Los estibadores, prácticamente, no tienen trabajo”.

La respuesta de Bustillo fue conservadora. “No quiero alentar falsas expectativas en cuanto a los tiempos”, indicó, aunque llamó a valorar la “buena disposición” de los argentinos con respecto a la obra. En particular destacó la de su par, el canciller Santiago Cafiero, que tuvo un “rol fundamental” en colaborar con la intención uruguaya de “cambiar la lógica de la confrontación que durante años” imperó en las comisiones binacionales.

“No siempre hubo buena disposición de parte de Argentina”, señaló el canciller. “Eso es notorio”.