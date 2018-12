Duro intercambio en el Senado: “Si no nos creen nos levantamos y nos vamos”, dijo Arismendi

En la sesión de la comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado de este lunes se robaron el protagonismo la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, quienes mantuvieron un duro intercambio en relación a los recortes en las prestaciones del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) –dependiente del Mides-. Muy molesta por los cuestionamientos de la senadora, que leyó señalamientos de los trabajadores del INDA, la ministra dijo que"no existen recortes", que los “medios de comunicación ocultan” información y amenazó con levantarse e irse.

Desde el 1 de abril el INDA redujo drásticamente ese tipo de programas y los dejó exclusivamente para los niños que nacen en el hospital Pereira Rossell. La Asociación de Funcionarios del INDA reclamó varias veces en el Parlamento ante este cambio por entender que deja desamparadas a las familias que antes eran beneficiarias.

La senadora Alonso le leyó declaraciones de los trabajadores del INDA que expresaron: “Aunque parezca tragicómico, la persona que tiene una situación oncológica o VIH debe solicitar en la oficina territorial del Mides una entrevista para que le envíen el ICC, índice de carencias críticas”. Y continúa: “Muchas veces, con el atraso que tiene el Mides a nivel nacional, la entrevista puede concretarse en siete meses o en un año. A veces, cuando vamos a entrevistar a una persona oncológica o con VIH ya no vive ahí, se murió o está en el hospital”.

“Estoy en el Senado de la República y soy una ministra; la senadora tiene todo el derecho del mundo a no creerme pero, en realidad, en ese caso me pregunto qué estoy haciendo en la comisión, para qué vine. Si voy a hablar y no me van a creer, estoy perdiendo el tiempo” Marina Arismendi, ministra de Desarrollo Social

Los trabajadores también plantearon que "no hay ningún programa que atienda los factores de riesgo o de daño nutricional" desde el 1º de abril de ese año.

Luego de leer eso Alonso le dijo a Arismendi: “Es por eso que está bueno que usted responda que no existe un recorte. Acá, definitivamente, hay dos versiones claramente encontradas".

La ministra ironizó con que le "alegra muchísimo que la señora senadora Alonso esté muy preocupada por la gente que tiene problemas" y remató diciendo: “Si concurre la ministra de Desarrollo Social junto a su equipo para que la señora senadora o los señores senadores no les crean, nos levantamos y nos vamos”.

Alonso le respondió: “Considero que es el deber que tiene como ministra estar acá; no me parece que sea acorde con su responsabilidad decir 'si se pone en tela de juicio lo que digo, me voy'. Nosotros tenemos el derecho a preguntar, a repreguntar y también a no creer; tenemos el derecho a cuestionar porque alguien no está diciendo la verdad. Lamentablemente, no podemos convocarlos a ustedes y a los tres funcionarios”.

"Entiendo que quizás la señora ministra no quiera responder y le resulte incómodo lo que estoy diciendo, pero en realidad hoy están acá para responder a los reclamos que hicieron los funcionarios del INDA. Su preocupación no fue solamente como funcionarios sino como especialistas en este tema, que es muy importante. Hablo en función de eso y me ciño a lo que nos trasmitieron (...) Así podríamos hablar horas, porque uno habla en chino y el otro responde en español", dijo la senadora.

"Sigue habiendo riesgo nutricional"

Las autoridades admitieron que "sigue habiendo riesgo nutricional y alguna desnutrición en algún grado que nadie quisiera –muy disminuidos con respecto a la historia del pasado reciente y al momento en que se elaboraron estos programas–, pero no olvidemos que impactan mucho más –tendríamos que ir mucho más rápido porque es muy vertiginosa la forma en que se están convirtiendo en epidemia y en pandemia– factores como el sobrepeso y la obesidad".

De todos modos, Arismendi aseguró que "las oficinas están equipadas con todo lo necesario para actuar en una situación de emergencia". Afirmó que si llega a las 39 oficinas y 400 puntos de atención del Mides una familia que dentro de sus integrantes alguno tiene sida, alguna enfermedad crónica y necesita la tarjeta, todas las oficinas tienen lo que se llama tarjeta de emergencia y la canasta de emergencia. "De la misma manera, tiene bastones canadienses, sillas de ruedas, cunas, bolsas con cosas necesarias como pañales y mamaderas para el caso de que haya una inundación o cualquier situación de urgencia. Entonces, es falso que se diga que se debe esperar una segunda visita durante determinado tiempo. No hay dos realidades; hay una sola realidad y se puede comprobar", afirmó.