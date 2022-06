Economía para Matías: Javier de Haedo y la misión de llegar a los jóvenes

Economía para Matías. Así tituló su último libró el economista Javier de Haedo con el desafío de tratar de explicarle a los jóvenes uruguayos algunos conceptos esenciales para entender el funcionamiento de las relaciones económicas en la sociedad. Matías es el hijo menor de los seis que tiene el autor. Algunas de las preguntas que se contestan en la obra son: qué es la inflación, cómo me defiendo de ella, qué es el salario real o cuáles son los impuestos en Uruguay que debe afrontar un trabajador.

A continuación la introducción de la publicación:

En este libro, Matías, te voy a contar lo que creo que sería bueno que alguien de tu edad, a la altura de los estudios en que tú estás, a mitad de camino en el liceo, conozca sobre la economía. En particular, sobre la macroeconomía, que es la parte de la ciencia económica que estudia lo que ocurre en un país con su actividad económica, con el comportamiento de sus precios y con los flujos de moneda extranjera debidos al comercio exterior y a los movimientos de capitales.

Es decir que no nos vamos a concentrar en lo que consume una familia, sino en el consumo de toda la sociedad. Y tampoco vamos a analizar la producción de una empresa, sino la de todo el país. Ni veremos qué ocurre con el empleo de Inés o de Jorge, sino con el empleo de los uruguayos en conjunto. Y no lo voy a hacer para que mañana seas economista, sino para que entiendas sobre la economía independientemente de la profesión o el oficio que en el futuro decidas elegir.

Es claro que este libro, por su contenido, puede interesar a personas más grandes que tú. Pero creo sinceramente que la importancia de la economía empieza a visualizarse a tu edad. La economía es apasionante para quienes la estudiamos y trabajamos en ella, pero entendemos que no todos la puedan ver de ese modo. Sin embargo, sí sabemos que es necesaria y útil para todos los ciudadanos independientemente del lugar que hayan elegido o al que hayan ido a dar.

Es necesaria y útil para que cada ciudadano se pueda desempeñar en su vida personal y familiar; en la empresa en la que trabaja, ya sea como empresario o como trabajador; en relación al gobierno, ya sea como gobernante, como funcionario o como simple ciudadano que paga impuestos, recibe servicios públicos y elije sus gobiernos. Conocer de una materia te permite entenderla y opinar con fundamentos.

Tú lo sabes muy bien: a esta altura has cursado muchas materias y sabes lo que has aprendido y lo que eso te permite entender y hacer. En este libro, te voy a contar algunos conceptos y te voy a mostrar cómo se han comportado recientemente las principales variables de la economía, para que puedas conocerlas y entenderlas mejor, porque creo que eso será bueno para ti, en los años por venir, para que logres desempeñarte en la vida en las diferentes dimensiones que te mencioné antes: como persona, como trabajador, como ciudadano.

Así vas a saber, entre otras cosas: qué produce tu país; con qué países comercia y qué comercia con ellos; qué significa estar ocupado, subocupado o desempleado y cuántos compatriotas están en esas situaciones; qué ha estado pasando con los salarios; qué es la inflación; qué impuestos pagan los uruguayos y en qué se gastan; y cuánto deben, porque casi siempre el Estado gasta más de lo que recauda y eso le genera deudas.

Y, antes de ver todo eso, te voy a llevar a ver cómo están el mundo y la región que integramos como país. Matías, te invito a que me acompañes en esta aventura de contarte lo que sería bueno que tú conocieras de la economía, para que en tu futuro como persona, como trabajador y como ciudadano, te puedas manejar con mayor información y capacidad de análisis de una materia que te va a acompañar toda la vida. Porque la economía nos acompaña siempre, aún si no lo sabemos e, incluso, si no lo queremos. Y las decisiones que tendrás que tomar dentro de pocos años (te aseguro que el tiempo te pasará más rápido de lo que ahora te parece), en las distintas dimensiones de las que te hablé, las tomarás mejor si estás mejor formado e informado. Vamos, empecemos.

Papá.

Tapa de la publicación.

La presentación del libro Economía para Matías se llevará a cabo este martes 7 de junio desde la 9.30 en el Semprum de la UCU.

El autor

Javier de Haedo es economista, graduado en la Universidad de la República en 1986. Nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1961. Está casado y tiene seis hijos. Matías es el menor de ellos. Ha desarrollado su actividad profesional mayoritariamente como consultor, trabajando de manera independiente.

En 1990-1995 fue subsecretario del MEF y director de la OPP. En forma paralela al ejercicio profesional, ha tenido actividad docente, tanto para estudiantes universitarios como para ejecutivos, y se ha dedicado al periodismo económico. Su última incursión fue la conducción del podcast Nominal del Observatorio de la Coyuntura de la UCU donde ha entrevistado a distintos referentes de la economía, política y la sociedad.