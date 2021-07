Edil presentó denuncia penal contra Orsi por no llevar a la Justicia a funcionario destituido

El edil del Partido Nacional, Gustavo Morandi, presentó este viernes una denuncia penal contra el intendente de Canelones Yamandú Orsi por no llevar a la Justicia al exgerente de Rentas del gobierno departamental Gustavo Burgos, destituido luego de una investigación administrativa por irregularidades en el manejo de tributos de terrenos en el departamento.

“El intendente de Canelones resuelve enviar los presentes obrados a la Junta Departamental a fin de solicitar la venia de precepto para proceder a su destitución por la causa de omisión de los deberes del cargo, artículo 275 numeral 5° de la Constitución de la República y formular la correspondiente denuncia penal”, dice la investigación administrativa del 1° de febrero a la que accedió El Observador y que lleva la firma de Orsi.

Cinco meses después de esa resolución la denuncia no fue presentada y, en ese contexto, fue que Morandi decidió llevar el tema a la Justicia e incluyó en ese mismo escrito al intendente de Canelones por no haberlo hecho. A juicio de Morandi, Orsi cometió una omisión al no cumplir con el mandato legal de poner en conocimiento de la Justicia hechos con apariencia delictiva.

“Es clara la omisión por parte del Sr. Yamandú Orsi, que siendo el jefe del gobierno departamental, estando informado de los gravísimos hechos cometidos por el Sr. Burgos y al no haber efectuado la denuncia correspondiente viola flagrantemente lo dispuesto por la ley 19.823 (código de ética)”, dice la denuncia a la que accedió El Observador.

“Nosotros entendíamos que era el intendente el que tenía que presentar la denuncia por ser el principal jerarca. Le dimos un tiempo prudencial y ahora también presentamos la denuncia por omisión a los deberes de su cargo”, dijo Morandi.

Desde la Intendencia de Canelones dijeron a El Observador que el proceso jurídico administrativo todavía no está concluido y por eso aun no se presentó el tema ante la Justicia.

“¿Qué intereses se defiende al no denunciar? ¿A quién se quiere defender?”, cuestionó el diputado por Canelones del Partido Nacional, Javier Radiccioni, que colaboró con Morandi en la presentación de la denuncia.

Fotos Diego Battiste

Desde la Intendencia dijeron que el proceso jurídico administrativo no culminó

Morandi apuntó también que la semana pasada la comuna canaria presentó una denuncia contra dos funcionarios por temas similares a los derivaron en la destitución de Burgos. A diferencia del caso del ex gerente de Rentas, la Intendencia presentó la denuncia al mismo tiempo que comenzaba la investigación administrativa. En ese caso se trata de la eventual participación de funcionarios del municipio de Atlántida y de la Costa, junto a particulares que se presentaban con documentación de terrenos a invocar derechos posesorios notariales para obtener beneficios como exonerar multas, recargos y/o condonación de deudas.

Burgos fue destituido por realizar maniobras con el pago de la contribución de algunos terrenos. Entre otras cosas, exoneró del pago de tributos a personas particulares sin que abonaran nada, según dice la investigación.

La Junta Departamental trató el caso del exgerente de Rentas a principios de marzo y votó la destitución por unanimidad.

A partir de ese momento, los ediles del Partido Nacional solicitaron que se realizara una auditoría externa toda la gestión de Burgos, que fue de 13 años, ya que la investigación administrativa solo abarcó el último año de la gestión. Además, solicitaron instalar una comisión investigadora y que se presente la denuncia penal. “No se cumplió con ninguna de los tres pedidos”, dijo Morandi.

El 20 de abril, el edil presentó un pedido de informes para conocer la situación respecto a la denuncia que, según dijo Morandi, nunca fue respondido.

La Constitución establece la obligación de los funcionarios públicos de presentar la denuncia pero no establece ningún tipo de plazo. “Orsi ha sido omiso”, agregó.