El día martes la dirección de El Observador decidió no publicar los chats de Astesiano relacionados con los movimientos de la primera dama.

No está en el espíritu de El Observador entrometerse en cuestiones personales que no están siendo investigados por la Justicia, y que vulneran la privacidad de las personas, en este caso de la Sra Lorena Ponce de León.

El Observador ha realizado una extensa cobertura del caso Astesiano y de los contenidos de los chats.

Se publicaron más de 300 notas desde el inicio de la causa penal que comenzó hace poco más de tres meses.

Las conversaciones relacionadas a la Sra. Ponce de León entran en la esfera privada de la relación del presidente y la Sra y a juicio de la dirección de este medio, nada agregaba a la causa judicial y solo podían contribuir a vulnerar la paz familiar. No fue así entendido por algunos miembros de nuestra redacción.

Las decisiones de nuestros periodistas de publicar la nota en sus redes privadas es personal.

No hubo censura de ningún tipo solo que primó el criterio editorial cuyo fundamento fue no sumarse a publicaciones que afectan la vida personal de la familia presidencial en hechos que al día martes no se conocían que fueran sujeto de la investigación que nos ocupa.

El Observador seguirá como siempre comprometido con la verdad, con la independencia y alejado de hacer política en favor o en contra de nadie.

Solo reflejamos la verdad con información verificada y comprobada para asegurarnos que lo verosímil sea además verdadero.