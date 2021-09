EEUU cosecha y China no aparece: mercado de granos en moderada baja

Mientras los mercados externos se han mantenido esta semana en calma a la espera del informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que se emite el viernes de tarde (no disponible al cierre de este informe), la inquietud está ahora en el exceso de lluvias en el territorio nacional que se espera hasta el próximo lunes y que, como mínimo, postergará tareas de siembra de maíz en tanto puede afectar a los cultivos de invierno.

Tantos días mojados y con ausencia de sol llevará a posibles problemas de hongos, en una zafra que hasta ahora ha venido con un desarrollo muy favorable.

El mercado sigue a la defensiva tanto por la ausencia de compras de China como por la presión de la cosecha de Estados Unidos, que se está desarrollando ya en maíz y comenzará en breve en soja.

En tanto, el trigo ya está recién cosechado.

Por otro lado, la expectativa es que el USDA corrija hacia arriba el área agrícola de Estados Unidos en maíz y soja.

Un tercer factor que lleva a un mercado moderadamente bajista es lo flojo de las compras de China, un jugador muy relevante.

De modo que los tres granos principales sumaron una nueva semana de leve ajuste bajista, que deja a la poca soja disponible que va quedando sobre los US$ 475 por tonelada y la soja de la próxima cosecha sobre US$ 450, en tanto la oleaginosa de invierno, la colza, sigue por encima de US$ 600 ajena a lo que pasa en Estados Unidos y avanzando en Uruguay a una muy buena cosecha que afortunadamente no enfrentaría los daños que generan heladas tardías, ya que aunque esté fresco, no aparecen fríos extremos.

Los cereales están mucho más firmes por las necesidades regionales.

Hay US$ 245 por tonelada por el trigo de la próxima cosecha y US$ 260 por el disponible y US$ 247 por la cebada para malteo, en tanto la que es para exportación se sostiene en US$ 220 por tonelada.

Con los ojos en el cielo

Las lluvias, como se indicó, arriesgan el desarrollo de cultivos de invierno y demoran la siembra de verano, pero son también muy importantes para dar agua a los suelos en la previa de una siembra de verano con riesgo.

Esta semana los servicios meteorológicos de Estados Unidos ratificaron una casi certeza de situación Niña durante primavera y verano.

Pero, por ahora, preocupa más el agua en exceso en el oeste del país. Eso por las lluvias que al mismo tiempo se celebran en el este uruguayo, porque permiten que las represas arroceras ganen volumen de agua para la siembra de octubre.