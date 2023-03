El 40% de los profesores de Secundaria adhirió al paro en Montevideo en el inicio de clases

El 40% de los profesores de Secundaria de Montevideo se adhirieron al paro decretado por la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) para el inicio de las clases de este lunes, confirmaron fuentes de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) a El Observador.

Además, el 21% de los profesores de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) también se adhirieron a la medida sindical, promovida a causa de "un recorte bestial del presupuesto educativo" que está generando "grupos de alumnos superpoblados", según dijo este lunes a El Observador el dirigente de ADES Montevideo (que nuclea a los profesores de la capital) Javier Iglesias.

Desde ANEP indicaron que los porcentajes "preliminares" de asistencia de los profesores a los centros educativos este lunes fue de un 60% en la educación Secundaria y de un 79% en UTU.

El presidente del Codicen, Robert Silva, dijo ayer que la primera jornada de clases del 2023 fue muy buena, y agradeció a las familias que enviaron a los jóvenes a su centro educativo pese al paro.

"Acá había adhesión a los paros y se daba que los estudiantes no iban. Hoy visité centros y la ilusión del primer día de clase no fue rota, porque los estudiantes fueron", dijo el jerarca en entrevista con Subrayado (Canal 10). Además, indicó que "el inicio catastrófico" que auguraron los sindicalistas "no se ha dado".

Este lunes ADES ocupó el Liceo 41, que fue desalojado por orden del Ministerio del Interior cerca de las 13 horas. Javier Iglesias, quien se encontraba en el centro educativo, había dicho que iban a "desalojar pacíficamente", pero "entregando el liceo a la directora y no al jefe del operativo policial". Cuando la directora llegó al lugar los ocupantes se retiraron.

Silva le pidió disculpas a las familias del liceo ocupado: "Me contaron de situaciones terribles, de niños que llegaban con sus padres y lamentablemente una minoría impidió que ilegítimamente la posibilidad de trabajadores a trabajar y de estudiantes a gozar del derecho a la educación. Lograron cortar la ilusión de los niños. Y eso está mal".