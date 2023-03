El abogado de la familia de Hernán Fiorito explicó por qué los acusados no vuelven a prisión, tras "horror" de fiscal que los dejó libres

Jorge Barrera, abogado de la familia de Hernán Fiorito (el hincha de Peñarol asesinado en 2016 en Santa Lucía por aficionados de Nacional), calificó de "horror" la forma en la que la mayoría de los acusados salió en libertad luego de haber cumplido poco más de dos años en prisión y explicó por qué razón no volverán a ser encarcelados, pese a que ahora un Tribunal de Apelaciones ratificó sus condenas.

Fiorito fue asesinado el 28 de setiembre de 2016, durante los festejos por el aniversario de Peñarol en la plaza de Santa Lucía. Hasta allí se trasladó un grupo de hinchas de Nacional con el objetivo de robar banderas del equipo rival, pero terminó hiriendo de bala a tres aficionados aurinegros, entre ellos Fiorito, que murió días después.

La Justicia procesó a 16 personas por el homicidio –con penas de hasta 23 años de prisión–, pero en 2018, mientras la fiscal titular del caso (Mónica Castro) estaba de licencia, su colega subrogante (Alba Regueira) accedió a un pedido presentado por 15 de los acusados de ser liberados.

Regueira interpretó el pedido basándose en lo establecido en el Nuevo Código del Proceso Penal (que había empezado a regir en noviembre de 2017), a pesar de que el caso correspondía al viejo código.

"Un horror que en su momento denunciamos", recordó este jueves Barrera en una entrevista con el programa La Pecera de Azul FM. El abogado explicó que la fiscal subrogante hizo una "muy mala aplicación" del nuevo código.

"Accedió a lo peticionado por la defensa bajo el argumento de que en el nuevo código si a dos años de la formalización no hay acusación, se puede pedir la libertad. Entendió que esto, que regía por el viejo código, tenía que aplicarse de la misma forma", señaló el penalista.

A pesar de que el Tribunal de Apelaciones confirmó la condena para los 16 acusados –de los cuales uno murió, ya que se trataba de Washington "El Washi" Simón, asesinado en la feria Vía Blanca en enero de 2022 por hinchas de Peñarol que buscaban vengar el homicidio de Fiorito–, los implicados en el crimen no volverán a la cárcel, lugar en el que sólo estuvieron poco más de dos años.

"No se reintegran a la cárcel en este momento porque, aplicando el código viejo, quien puede decidir si se reintegran a la cárcel o no es la Suprema Corte de Justicia, cuando se trate la libertad condicional. El código viejo era muy claro en cuanto a que, cuando una sentencia estaba ejecutoriada –esta no lo está porque todavía admite casación– si el que resultó condenado está en libertad se suspende el reintegro a la cárcel hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva si otorga o no la libertad condicional", explicó Barrera.

Los defensores de los condenados por el crimen tienen 15 días desde este miércoles para presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, que determinará eventualmente si otorga o no la "libertad condicional", señaló el abogado.