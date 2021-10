El actor Michael Caine anunció su retiro a los 88 años

El actor británico Michael Caine anunció este viernes su retiro de la actuación, a los 88 años. Entre las razones para la decisión, el ganador del Oscar se refirió a su edad, a motivos de salud, y a un interés por profundizar su faceta como escritor.

Caine declaró al programa de cine de la BBC Kermode and Mayo que su último papel, en la película Best Sellers, fue su despedida profesional, y que la película checa Medieval, que se estrenará en 2022 (aunque la filmó antes que Best Sellers), será la última vez que se lo verá en pantalla. El actor dijo que en el cine actual "nadie está haciendo películas que quiera hacer", como una de las principales razones detrás de su decisión.

"No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien. Y también escribí un libro, así que ahora no soy actor, soy escritor", comentó. "Además, tengo 88 años. No abundan precisamente los guiones con protagonistas que tengan 88", dijo luego.

Caine comenzó a trabajar en la década de 1950, pero su primer rol importante fue en 1964, con Zulu, al que siguió Alfie, en 1966. Su reconocimiento internacional se expandió con Un trabajo en Italia, la película de robos que se convirtió en un clásico del género.

En 1972 recibió su primera nominación al Oscar, y a lo largo de su carrera tuvo roles destacados en películas como El hombre que sería rey, Hannah y sus hermanas (por la que ganó el Oscar a Mejor actor de reparto), Las reglas de la vida (con ella recibió el segundo premio de la Academia), y Niños del hombre.

En los últimos años también se convirtió en un colaborador habitual del cineasta Christopher Nolan, para quien interpretó a Alfred en la trilogía Batman: el caballero de la noche, y con quien trabajó en El gran truco, Interestelar, Tenet, El origen, y Dunkerque.