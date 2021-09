El actor Michael K. Williams fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York a los 54 años

El actor de The Wire, Michael K. Williams, fue encontrado muerto en su apartamento de Brooklyn este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes policiales a The New York Post.

El neoyorquino era famoso por su papel de Omar Little en la aclamado serie The Wire y como Chalky White en Boardwalk Empire de HBO. Actualmente estaba nominado al premio Emmy 2021 en la categoría de mejor actor de reparto por Lovecraft Country. Leé también Angelina Jolie aseguró que sintió miedo por la seguridad de "toda su familia" durante su matrimonio con Brad Pitt Según indicaron las fuentes al medio norteamericano Williams, de 54 años, fue encontrado muerto en la sala de su casa por su sobrino. Las causas de la muerte están siendo investigadas, aunque por el momento descartan un posible hecho delictivo, ya que “la puerta no estaba forzada, el apartamento estaba en orden”. Leé también Murió el actor francés Jean-Paul Belmondo, a los 88 años El actor pudo haber muerto como consecuencia del consumo de drogas, de acuerdo a lo que dijeron las fuentes policiales. Williams fue abierto sobre su lucha contra la adicción a las drogas a lo largo de los años. Incluso durante el rodaje de The Wire dijo que meterse en el papel de Omar Little, que roba a los traficantes de drogas, lo afectó en la vida real.