El acuerdo nuclear con Irán al borde del fracaso

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de la ONU alertó sobre un "golpe fatal" al acuerdo nuclear con Irán pactado en 2015, luego de que Teherán informara el retiro de 27 cámaras de vigilancia de sus instalaciones nucleares en respuesta a una resolución del organismo que criticó su falta de cooperación para reducir la producción de uranio enriquecimiento.

"Lo que nos informaron es que las cámaras están siendo removidas. Así que esto, por supuesto, plantea un serio desafío a nuestra capacidad para seguir trabajando allí", aseguró el director general de la OIEA, el argentino Rafael Grossi, durante una conferencia de prensa en la sede del organismo en Viena.

Casi al mismo tiempo, Washington, mediante un comunicado del jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, calificó como una “provocación” la decisión iraní y redobló la tensión al advertir que la situación podría derivar en "una crisis nuclear agravada" y en un "aislamiento económico y político mayor de Irán".

La situación se disparó luego de que Teherán anunciara que había desconectado algunas de las 27 cámaras, sin especificar el número, como protesta ante la aprobación por parte del Consejo de Gobernadores del OIEA de una resolución impulsada por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania que critica al país por su "falta de cooperación". Una decisión que el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní calificó como una "acción política, no constructiva e incorrecta".

La crítica a Irán es la primera desde junio de 2020 y fue aprobada el miércoles por 30 de los 35 integrantes del Consejo de Gobernadores del OIEA -solo Rusia y China votaron en contra, mientras que India, Libia y Pakistán optaron por abstenerse-, luego de que el organismo expresara su preocupación sobre los restos de uranio enriquecido hallados en tres plantas nucleares no declaradas por el gobierno de Teherán.

Además de la desactivación de las cámaras, Irán informó a la OIEA de "la instalación de centrifugadoras avanzadas" que aumentan en forma significativa su capacidad de enriquecimiento de uranio en las instalaciones subterráneas ubicadas en Natanz y Isfahán. A pesar de la desactivación de las cámaras, los expertos aseguran que el OIEA cuenta en lo inmediato con otros instrumentos para continuar con las inspecciones.

Según Grossi, “la respuesta de Teherán conduce a menos transparencia y más dudas". En el marco de la conferencia de prensa, el funcionario agregó: "¿Significa esto que estamos llegando al final de la carrera? Espero que no sea así". No obstante, precisó que si el bloqueo a las inspecciones persiste, en tres o cuatro semanas la OIEA ya no estará posibilitado de suministrar la información necesaria para el seguimiento del programa nuclear iraní.

En la práctica, la decisión del gobierno iraní pone un nuevo obstáculo al acuerdo alcanzado en 2015. El pacto firmado por Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania limitaba el programa atómico a cambio del levantamiento de las sanciones que pesan contra su economía. No obstante, lo firmado quedó prácticamente deshecho luego de que en 2018 el entonces presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del acuerdo e impusiera en forma unilateral nuevas sanciones contra Irán.

Debido a la determinación de Washington, un año después, luego del fracasado intento para destrabar la situación con la intermediación de la Unión Europea, Teherán reactivó su plan nuclear, el cual asegura tiene fines pacíficos. Según Grossi, la escalada podría traducirse en “una estocada final” a las negociaciones. “Si perdemos el acuerdo, cualquier cosa podría pasar”, advirtió el funcionario.